В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника СИЗО в Нальчике

Он подозревается в покушении на изнасилование подчиненной. Как передает «Интерфакс», потерпевшая сумела оказать сопротивление, угрожая табельным пистолетом. Более полутора месяцев женщина опасалась заявить о попытке изнасилования, так как находилась в служебной зависимости от подозреваемого.