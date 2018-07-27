В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника СИЗО в Нальчике
Он подозревается в покушении на изнасилование подчиненной. Как передает «Интерфакс», потерпевшая сумела оказать сопротивление, угрожая табельным пистолетом. Более полутора месяцев женщина опасалась заявить о попытке изнасилования, так как находилась в служебной зависимости от подозреваемого.
Комментарии4
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polsan 27 июля 2018 | 19:35
Смелая женщина! Позор блюстителю порядка!
danko1 27 июля 2018 | 19:37
polsan: Интересно, как долго это компанейщина с разоблачение сотрудников ФСИН продлится?
Месяц или меньше?
tv_victim 27 июля 2018 | 19:38
Кампанейщина. И, как любая кампанейщина, скоро сойдет на нет. Все поганцы, которых хоть сейчас бери и сажай, прекрасно это знают.
oneoretwo 27 июля 2018 | 19:51
...а как жи - воин олаха и опора вертикали...