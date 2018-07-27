Журналистам русского «Форбса» вернули доступ к сайту издания

Теперь они могут на нем работать. Об этом «Медузе» сообщил шеф-редактор русского «Форбса» Николай Мазурин. По его словам, редакция пока не встречалась ни с менеджментом, ни с новым исполняющим обязанности главного редактора Андреем Золотовым. Сегодня утром журналисты опубликовали в телеграм-канале издания требование прекратить давление на редакцию. Через несколько минут пост был удален.