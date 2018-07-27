Журналистам русского «Форбса» вернули доступ к сайту издания
Теперь они могут на нем работать. Об этом «Медузе» сообщил шеф-редактор русского «Форбса» Николай Мазурин. По его словам, редакция пока не встречалась ни с менеджментом, ни с новым исполняющим обязанности главного редактора Андреем Золотовым. Сегодня утром журналисты опубликовали в телеграм-канале издания требование прекратить давление на редакцию. Через несколько минут пост был удален.
Комментарии4
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andrang2 27 июля 2018 | 19:42
"Теперь они могут на нем работать"
А могут и не работать
oneoretwo 27 июля 2018 | 19:44
...фу, ты...отлегло...
теперь мона и пенсиями заниматься...
jetsam 27 июля 2018 | 19:47
список миллиардеров - как
- пополнился нужными людьми?
- или нужные из него а-ля-улю?
охрана не нужна? украдут список, супостаты тайные. да и сайтик надо зазеркалить в забугорье...
да и телеграм не надежен - блокируется, надо на асечку переходить, фсб рекомендует...
jetsam 27 июля 2018 | 19:57
а где бывший редактор - Усков??? которого тройку\пятерку недель назад уволили?
и который кричал "мне предлагали суммы шестигранные отступных, но
я отказался..." он еще в суд подал (9 июня)?
где, этот начальник транспортного цеха? почему отмалчивается?
пущай расскажет свою версию отлучения редакции от тернета!