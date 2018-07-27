В КПРФ в ближайшее время определятся, обжаловать ли решение ЦИК, который отклонил вопрос референдума
В КПРФ в ближайшее время определятся, обжаловать ли решение ЦИК, который отклонил вопрос референдума об изменении пенсионного возраста. Как сообщил секретарь московского горкома КПРФ, член инициативной группы Александр Потапов, возможно, партия примет неофициальное предложение ЦИК переформулировать вопрос. «Главное, чтобы с водой не выплеснуть ребенка», — сказал Потапов.
Комментарии12
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huyt 27 июля 2018 | 19:10
Наверно напишут так- Вы ЗА работать до 65 лет или ПРОТИВ ?
ukradennaya_pensiya 27 июля 2018 | 19:10
Почему самая богатая в мире природными ресурсами Россия ворует пенсии у населения, а бесплатный проезд в общественном транспорте в Эстонии, бесплатное высшее образование в Дании со стипендией в 1000$, а самая сильная экономика в Европе в побеждённой Германии? Может не в ресурсах дело?
jetsam 27 июля 2018 | 19:30
ukradennaya_pensiya: вы АБСОЛЮТНО правы.
в эстонии живут и работают эстонцы (по большей части)
в Дании - датчане (по большей части, Возняки - дат.теннисистка из польши, например)
в Германии - бюргеры - они и при Петре Первом в россии пахали.
а вот в россии - живут россияне. а работают .... - ну японцы сказали:
"дети у вас хорошие, а вот все что вы делаете руками...".
к тому же - у нас воруют. очень сильно. все что можно и кому нельзя.
как-то так... ну, а если на африку взглянуть - не так уж мы и сильно отстали. от африки.
rash 27 июля 2018 | 19:58
ukradennaya_pensiya: В ресурсах - доступные уже разворовали, а новые разрабатывать - нужны ум и умения, ни того, ни другого нет.
chnch 27 июля 2018 | 19:12
Какие дети у старцев..
mikhail_spb_ 27 июля 2018 | 19:13
Если зюганоиды будут слишком возбухать, то кремлежулики урежут им финансирование.
huyt 27 июля 2018 | 19:16
mikhail_spb_: 2 с половиной миллиарда ежегодно получают. Не хило, правда?
rampa 27 июля 2018 | 19:22
huyt: ну за такие деньги можно и пооппозиционить для приличия, чтобы перед миром Дума не совсем дурой выглядела. У нас же все жеж демократия, хоть и суверенная ))))
loran_ 27 июля 2018 | 19:27
да чо там, "повысить нельзя увеличить" :)
croaker 27 июля 2018 | 19:33
ЦИК будет тянуть время,пока ГД не примет соответствующий закон (ждать совсем недолго), а потом с наивными глазами и сочувствующим голосом любезная Эллочка скажет типа "ах извините,дескать, поезд ушёл".
ly4_sveta 27 июля 2018 | 19:55
К Путину на поклон! И нечего «Ваньку валять»
перед всякими циками. Все в руках Путина, все
зависит от Путина, всем распоряжается Путин.
oneoretwo 27 июля 2018 | 20:01
В КПРФ в ближайшее время определятся, обжаловать ли...
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...а почем там у вас ныне "не обжаловать" ?