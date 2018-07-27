В КПРФ в ближайшее время определятся, обжаловать ли решение ЦИК, который отклонил вопрос референдума об изменении пенсионного возраста. Как сообщил секретарь московского горкома КПРФ, член инициативной группы Александр Потапов, возможно, партия примет неофициальное предложение ЦИК переформулировать вопрос. «Главное, чтобы с водой не выплеснуть ребенка», — сказал Потапов.