Басманный суд Москвы заочно арестовал трех граждан Сирии, обвиняемых в гибели российского летчика
Штурмовик Су-25 майора Романа Филиппова был сбит в сирийской провинции Идлиб в феврале этого года.
Трое сирийцев – Сохт Тарек Наурас, Сохт Амер Иззат и Шрейд Мурад Джума – заочно арестованы на два месяца. Этот срок будет отсчитываться с момента их экстрадиции в Россию, но пока все подозреваемые находятся в международном розыске. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по четырем статьям, включая убийство и надругательство над телом умершего. По словам источника «Интерфакса», выйти на след подозреваемых удалось в том числе благодаря помощи силовых структур Турции и Сирии.
Роман Филиппов погиб в Сирии 3 февраля этого года, когда его самолет Су-25 при возвращении на базу сбили боевики. Пилоту удалось катапультироваться, но он попал в окружение и подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена. После этого ему было присвоено звание Героя России посмертно.
Ответственность за уничтожение самолета Филиппова взяли на себя члены террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам», а также «Сирийской свободной армии» (группировки запрещена на территории России).
Комментарии15
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huyt 27 июля 2018 | 19:08
А потом заочно арестуют Меркель с Трампом. Что они там курят-то?
navsegda 27 июля 2018 | 19:20
huyt: теперь их заочно осудят , потом они заочно отсидят , и да , их будут заочно пытать
danko1 27 июля 2018 | 19:21
navsegda: И для заочно осужденных построят заочно тюрьму.
Но деньги реально попилят.
mahnozlukka 27 июля 2018 | 20:01
danko1: Представить всех троих к званию Герой Планеты Земля
ukradennaya_pensiya 27 июля 2018 | 19:08
Выпустить кишки ихтамнету - благое дело. Чем больше путиноидов вернется грузом 200 - тем воздух в России будет чище. Наградить ребят надо)))
mikhail_spb_ 27 июля 2018 | 19:11
А Кириешка тоже получил героя, хотя гранатами себя не подрывал.
huyt 27 июля 2018 | 19:13
mikhail_spb_: Скоро и Свиночайка героя получит. Дело к этому вроде идёт.
tvitov66 27 июля 2018 | 19:37
huyt: да они там давно все герои ... типа вора в законе, только вместо наколки медалька
olenenok_zed 27 июля 2018 | 19:11
- подорвал гранатой что бы избежать плена? т.е были свидетели?
- надругались над телом, которое было подорвано гранатой?
olenenok_zed 27 июля 2018 | 19:15
olenenok_zed: а все. видео нашел. скорее да. себя подорвал.
curious69_ 27 июля 2018 | 19:15
Руки у Российской фемиды ДЛИННЫЕ ... Достанут ЛЮБОГО в любой точке земли. Враги трепещут .Путинисты пляшут от счастья....
ara_1 27 июля 2018 | 19:15
А причем здесь убийство, если он сам себя взорвал? Я не оспариваю поступок солдата, но , фактически, он убил себя сам.
prade 27 июля 2018 | 19:20
Кто же будет наказывать российских летчиков, которые бомбили сирийские города?
ura_123 27 июля 2018 | 19:27
prade: А как быть с сепаратистами лугандонии,которые сбивали украинские самолёты и вертолёты,а потом сбили малазийский Боинг?
delovoy_podolsk 27 июля 2018 | 19:24
Так он сам себя подорвал гранатой? Т.е. его никто не убивал? А как можно надругаться над телом подорвавшегося на гранате? И опять заочно арестованы. А Арестовать очно можно только блогера в РФ?