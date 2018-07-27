Басманный суд Москвы заочно арестовал трех граждан Сирии, обвиняемых в гибели российского летчика

Штурмовик Су-25 майора Романа Филиппова был сбит в сирийской провинции Идлиб в феврале этого года.

Трое сирийцев – Сохт Тарек Наурас, Сохт Амер Иззат и Шрейд Мурад Джума – заочно арестованы на два месяца. Этот срок будет отсчитываться с момента их экстрадиции в Россию, но пока все подозреваемые находятся в международном розыске. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по четырем статьям, включая убийство и надругательство над телом умершего. По словам источника «Интерфакса», выйти на след подозреваемых удалось в том числе благодаря помощи силовых структур Турции и Сирии.

Роман Филиппов погиб в Сирии 3 февраля этого года, когда его самолет Су-25 при возвращении на базу сбили боевики. Пилоту удалось катапультироваться, но он попал в окружение и подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена. После этого ему было присвоено звание Героя России посмертно.

Ответственность за уничтожение самолета Филиппова взяли на себя члены террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам», а также «Сирийской свободной армии» (группировки запрещена на территории России).