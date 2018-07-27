Полиция располагает описанием подозреваемого в нападении на полицейского у посольства Словакии в центре Москвы
Полиция располагает описанием подозреваемого в нападении на полицейского у посольства Словакии в центре Москвы. Как сообщили «Интерфаксу» в столичном главке МВД, неизвестный мужчина нанес полицейскому не менее 7-ми ранений острым предметом и скрылся с места преступления. Пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести. Злоумышленника ищут. В городе объявлен план «Сирена». Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Комментарии19
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
exoxoexoxo 27 июля 2018 | 19:06
А какого цвета была КИПА ( шапочка как блюдце) у террориста ?
navsegda 27 июля 2018 | 19:18
exoxoexoxo: как у тебя
exoxoexoxo 27 июля 2018 | 19:52
navsegda, я и в Исраиле, и в России ношу ушанку а сверху мотоциклетный шлем...Ну чтоб мозги не выветрило, а то стану похожим на еврея без мозгов...
jetsam 27 июля 2018 | 19:20
exoxoexoxo:
---
Также в МВД предоставили ориентировку на предполагаемого преступника и его фотографию.
Полицейские заключили, что на вид ему 25–30 лет, он кавказской внешности.
Подробнее на РБК:
---
salhomir_murza 27 июля 2018 | 19:23
jetsam:
Ну к кавказской внешности можно и Шендеровича пристегнуть. Ну а если 25-30 лет и кавказской внешности, то следует всерьез Нарышкина в разработку внести.
ostapbey 27 июля 2018 | 19:47
Сказал угости сигареткой.. и спичкой.
Прохожий заметил что подает нищим по субботам.
А в ответ, да я мент, да я больше тебя зарабатываю, да как ты смел мне подавать по субботам..
.
Ну в общаем будни.
И эмаль зуба даже..
curious69_ 27 июля 2018 | 19:10
Два варианта ..1. Полицейский НЕ В ФОРМЕ) проходил мимо посольства и псих напал на него. 2. Полицейский стоял на посту возле посольства имея ТАБЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ согласно служебной инструкции и псих?????? напал на него. Во втором случае полицейского вылечить и УВОЛИТЬ за несоответствие службе. Иначе ЗАЧЕМ ему табельное оружие?
jetsam 27 июля 2018 | 19:16
curious69_: давайте я сзади вам по голове вдарю. простым кулаком. даже кулачком.
вы со своей табельной трубой даже кукарекнуть не успеете, как ляжете.
новость на эхе - обрезок всего, что можно обрезать. заголовок.
по нему и о 7ми ударах стремно судить.
chnch 27 июля 2018 | 20:05
jetsam: Уволить. Причина - враг зашёл о спины. профнепигоден..
tks 27 июля 2018 | 19:11
Будни Мордора.
salhomir_murza 27 июля 2018 | 19:18
tks:
Нападавший был похож на Шендеровича.
И это понятно. Либеральную оппозицию преступный режим уже довел до греха. И у Макаревича скоро не выдержат нервы, пырнет перышком очередного цепного пса режима.
tks 27 июля 2018 | 19:26
Дядя, ты полудурок, дурак или придурок?
alxab 27 июля 2018 | 19:46
tks: Дядя, ты полудурок, дурак или придурок?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Правильный ответ: "ДА!"
exoxoexoxo 27 июля 2018 | 19:48
===="salhomir_murza: tks:
Нападавший был похож на Шендеровича. "==== Может просто похож ? На днях Шендерович и Пархоменко были у Стены Для Плача Евреев...А вообще-то в Москве много развелось безродных космополитов...
korikov 27 июля 2018 | 19:53
tks: написал человек в чьей стране людей с "не правильным" мнением привязывают к столбу с табличкой "я ватник плюнь в меня", а полиция за этим смиренно наблюдает.
Жители Украины, не вам называть другие страны " мордором".
gregor 27 июля 2018 | 19:25
Полиция располагает описанием подозреваемого в нападении на полицейского у посольства Словакии в центре Москвы
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
какое описание ..., какое описание ... ,что в центре Москвы ,возле иностранного посольства нет камер ? Что это за страна такая ... кошмар какой-то .
jetsam 27 июля 2018 | 19:32
gregor: @Также в МВД предоставили ориентировку на предполагаемого преступника и его фотографию@
вы скидку на новостной движок делайте. алгоритм режет все, что может. и суть даже.
navsegda 27 июля 2018 | 19:33
gregor: большинство камер висят для вида , они не работают , такое психологическое давление
olegleon 27 июля 2018 | 20:06
gregor: кошмар это новости на Эхе Москвы.