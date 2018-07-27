Полиция располагает описанием подозреваемого в нападении на полицейского у посольства Словакии в центре Москвы. Как сообщили «Интерфаксу» в столичном главке МВД, неизвестный мужчина нанес полицейскому не менее 7-ми ранений острым предметом и скрылся с места преступления. Пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести. Злоумышленника ищут. В городе объявлен план «Сирена». Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.