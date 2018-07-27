Сегодня матчем за Суперкубок между «Локомотивом» и ЦСКА стартует новый сезон в российском футболе
Игра пройдет в Нижнем Новгороде.
15 лет назад именно две эти столичные команды оспаривали первый в истории Суперкубок. Тогда исход противостояния решила серия пенальти, в которой удачливее оказались железнодорожники.
Из ныне действующих футболистов в заявке на тот матч был только один игрок — голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев. Да и тот на поле не вышел, оставшись в запасе.
Сегодня Акинфеев наверняка выйдет в основе. У наставника армейцев Виктора Гончаренко кадровых проблем хватает. И опыт капитана будет важен как никогда.
У «Локомотива» потерь в межсезонье случилось куда меньше. Возможно, поэтому букмекеры отдают предпочтение в сегодняшнем матче железнодорожникам.
Стоит отметить, что матчи земляков в последние годы получаются результативными. В минувшем чемпионате, например, в первом круге победил Локо 3-1. А во втором была зафиксирована ничья 2-2. Впрочем, первый официальный матч сезона вполне может получиться закрытым.
Матч за Суперкубок начнется в 21.30. Трансляция на Первом канале.
Комментарии2
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sagen 27 июля 2018 | 18:46
Надеюсь Акинфеев выйдет без своей левой ноги. Её надо в Музей Боевой славы поставить, а ему выдать дубликат, из нержавейки.
huyt 27 июля 2018 | 19:20
sagen: Не понимаю,зачем две московские команды поедут играть между собой в Нижний Новгород. Они бы ещё в Барселону поехали играть.