Сегодня матчем за Суперкубок между «Локомотивом» и ЦСКА стартует новый сезон в российском футболе

Игра пройдет в Нижнем Новгороде.

15 лет назад именно две эти столичные команды оспаривали первый в истории Суперкубок. Тогда исход противостояния решила серия пенальти, в которой удачливее оказались железнодорожники.

Из ныне действующих футболистов в заявке на тот матч был только один игрок — голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев. Да и тот на поле не вышел, оставшись в запасе.

Сегодня Акинфеев наверняка выйдет в основе. У наставника армейцев Виктора Гончаренко кадровых проблем хватает. И опыт капитана будет важен как никогда.

У «Локомотива» потерь в межсезонье случилось куда меньше. Возможно, поэтому букмекеры отдают предпочтение в сегодняшнем матче железнодорожникам.

Стоит отметить, что матчи земляков в последние годы получаются результативными. В минувшем чемпионате, например, в первом круге победил Локо 3-1. А во втором была зафиксирована ничья 2-2. Впрочем, первый официальный матч сезона вполне может получиться закрытым.

Матч за Суперкубок начнется в 21.30. Трансляция на Первом канале.