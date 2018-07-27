Два канала немецкого общественно-правового телевидения стали целью кибератаки

Как сообщает журнал «Шпигель» со ссылкой на источники в германских спецслужбах, речь и в этом случае идет о российских хакерах.

За кибератаками на телеканалы WDR и ZDF, произведенными в начале июня, стоит российская хакерская группа с английским названием «Sandworm», сообщает «Шпигель». Второй канал германского телевидения, ZDF, подтвердил информацию издания. Злоумышленники напали на десять компьютеров, однако заполучить какие-либо ценные документы им не удалось. Телерадиокомпания WDR «из соображений безопасности» не пожелала подробнее комментировать сообщение журнала. Генеральный прокурор ФРГ собирается уполномочить расследованием обоих случаев Ведомство по борьбе с уголовными преступлениями земли Северный Рейн-Вестфалия – по месту расположения телеканалов.

«Шпигель» указывает также на возможную связь обеих кибератак с отравлениями газом «Новичок» в Великобритании и так называемым «делом Скрипалей». Параллельно с нападениями на немецкие телеканалы хакеры попытались внедриться в компьютерную систему химической лаборатории швейцарского города Шпиц, которая проводила исследования этой ядовитой субстанции. Ведомство по защите конституции ФРГ предупреждало о возможных хакерских атаках на германские медиа-концерны и химические предприятия в своем недавно выпущенном докладе о кибербезопасности.

Немецкие СМИ сообщают, что группа «Sandworm» (другие названия – «Quedagh» и «BlackEnergy») известна в Германии как подразделение ГРУ, специализирующееся на акциях саботажа. С 2013 года хакеры осуществили нападения на органы НАТО, западные правительства и телекоммуникационные предприятия, а также украинские энергетические концерны.