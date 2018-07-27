Два канала немецкого общественно-правового телевидения стали целью кибератаки
Как сообщает журнал «Шпигель» со ссылкой на источники в германских спецслужбах, речь и в этом случае идет о российских хакерах.
За кибератаками на телеканалы WDR и ZDF, произведенными в начале июня, стоит российская хакерская группа с английским названием «Sandworm», сообщает «Шпигель». Второй канал германского телевидения, ZDF, подтвердил информацию издания. Злоумышленники напали на десять компьютеров, однако заполучить какие-либо ценные документы им не удалось. Телерадиокомпания WDR «из соображений безопасности» не пожелала подробнее комментировать сообщение журнала. Генеральный прокурор ФРГ собирается уполномочить расследованием обоих случаев Ведомство по борьбе с уголовными преступлениями земли Северный Рейн-Вестфалия – по месту расположения телеканалов.
«Шпигель» указывает также на возможную связь обеих кибератак с отравлениями газом «Новичок» в Великобритании и так называемым «делом Скрипалей». Параллельно с нападениями на немецкие телеканалы хакеры попытались внедриться в компьютерную систему химической лаборатории швейцарского города Шпиц, которая проводила исследования этой ядовитой субстанции. Ведомство по защите конституции ФРГ предупреждало о возможных хакерских атаках на германские медиа-концерны и химические предприятия в своем недавно выпущенном докладе о кибербезопасности.
Немецкие СМИ сообщают, что группа «Sandworm» (другие названия – «Quedagh» и «BlackEnergy») известна в Германии как подразделение ГРУ, специализирующееся на акциях саботажа. С 2013 года хакеры осуществили нападения на органы НАТО, западные правительства и телекоммуникационные предприятия, а также украинские энергетические концерны.
Комментарии5
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olegleon 27 июля 2018 | 18:44
"Ведомство по защите конституции ФРГ предупреждало о возможных хакерских атаках на германские медиа-концерны и химические предприятия"
и как удачно всё "совпало"! мечты сбываются не только в Газпроме, но и у пропагандистов.
salhomir_murza 27 июля 2018 | 18:45
Анекдот...Как тупая русская вата вообще способна на такие сложные и интеллектуальные действия, как хакерские атаки, причем с IP стран Западной Европы и Северной Америки.
petrivanov 27 июля 2018 | 18:52
Опять хотят Путина подставить? Как не стыдно? Он ведь никаких приказов не отдавал, и даже не знает об этом! Ещё Буш поглядев в глаза Путина, что-то там разглядел. Так что кто угодно в этом может быть виноват, но не Путин. Он - вне подозрений!
salhomir_murza 27 июля 2018 | 18:57
petrivanov:
Да Путин из последних сил останавливает ватников, чтобы они либерасов не громили.
Но сами подумайте, разве ватники способны на хакерские атаки? Вы посмотрите на их взгляд, их физиономии не обезображены интеллектом, в отличие от украинцев, англичан, грузин и молдаван.
kvam 27 июля 2018 | 19:07
Главное, что эту новость они "слили" и в свой российский унитаз, заботясь о местной либеральной общественности.