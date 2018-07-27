СК завершил расследование уголовного дела в отношении девятиклассника, устроившего стрельбу в школе Ивантеевки

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении девятиклассника, устроившего стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке в прошлом году. Эксперты признали школьника вменяемым. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах. Как установила экспертиза, на момент совершения преступления подросток осознавал характер своих деяний.

Ученик 9-го класса принес в школу самодельные взрывпакеты, топор и пневматическое оружие. Он выстрелил из него в учительницу, ударил ее топором, а пиротехнику взорвал. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, они были госпитализированы с различными травмами