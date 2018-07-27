СК завершил расследование уголовного дела в отношении девятиклассника, устроившего стрельбу в школе Ивантеевки
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении девятиклассника, устроившего стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке в прошлом году. Эксперты признали школьника вменяемым. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах. Как установила экспертиза, на момент совершения преступления подросток осознавал характер своих деяний.
Ученик 9-го класса принес в школу самодельные взрывпакеты, топор и пневматическое оружие. Он выстрелил из него в учительницу, ударил ее топором, а пиротехнику взорвал. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, они были госпитализированы с различными травмами
Комментарии6
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jetsam 27 июля 2018 | 18:48
ну вот. а то фсин, фсин, садисты, система...
вот он - будущий вертухай.
топор, ружье, взрывпакет - вот кто делает садистом.
а то "система. система"...
бабло + масса свободного времени + пьяный акушер.
с таких вот надо начинать чистку.
с бесплатной принудительной раздачи презервативов.
ukradennaya_pensiya 27 июля 2018 | 19:01
jetsam: Русский мир отлично воспитывает молодежь. И что другие страны сторонятся путинстана?
jetsam 27 июля 2018 | 19:06
ukradennaya_pensiya: да ну? и где это вы вычитали?
у вас есть данные какой он канал в ютубе смотрел, какое радио слушал?
сколько времени он провел на грядке , сколько на фестивале Нашествие?
тогда выкладывайте раскладку и распорядок дня...
я вот ничего не вижу. ни жертву русского мира. ни французского поцелуя.
даже на обманутого пригоженского тролля он не похож...
dmitry35 27 июля 2018 | 19:31
jetsam: Ой не говорите, могли такую зачистку с презервативами и с вас начать.
jetsam 27 июля 2018 | 19:40
dmitry35: тогда их не было еще. в достаточном количестве.
иначе бы вас не было бы, вообще.
nikruchev 27 июля 2018 | 19:03
А папа у него кто?