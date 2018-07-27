Неизвестный напал на сотрудника полиции, охранявшего посольство Словакии
Неизвестный напал на сотрудника полиции, охранявшего посольство Словакии. Как сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник в Москве, злоумышленника, который нанес полицейскому не менее 7-ми ножевых ранений, разыскивают. Пострадавший госпитализирован. Возбуждено уголовное дело. В городе введен план «Сирена».
Комментарии4
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jetsam 27 июля 2018 | 18:44
7мь это как-то на личную месть тянет...
patrikk_1 27 июля 2018 | 18:55
Злоумышленника, который нанес полицейскому не менее 7-ми ножевых ранений, разыскивают...
Если это не что-то личное, если нападение случайное стечение обстоятельств, то нападавший такой же конченный дебил, что и футбольный фанат ЦСКА из Москвы убивший фаната ЦСКА из Питера, или наоборот, на Курском вокзале.
danko_voila 27 июля 2018 | 18:59
patrikk_1: начитался бабки данко1. И пошёл на революцию.
za_stalina 27 июля 2018 | 18:54
ЦРУ ?