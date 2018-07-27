Неизвестный напал на сотрудника полиции, охранявшего посольство Словакии. Как сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник в Москве, злоумышленника, который нанес полицейскому не менее 7-ми ножевых ранений, разыскивают. Пострадавший госпитализирован. Возбуждено уголовное дело. В городе введен план «Сирена».