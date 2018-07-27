Вопрос КПРФ для вынесения на референдум по пенсионной реформе признан ЦИК не соответствующим закону из-за неконкретности. Против такого решения проголосовал член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин, воздержался «справоросс» Николай Левичев.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова предложила коммунистам переформулировать вопрос и сказала, что комиссия готова проконсультировать КПРФ.