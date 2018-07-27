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18:30, 27 июля 2018

Вопрос КПРФ для вынесения на  референдум по пенсионной реформе признан ЦИК не соответствующим закону

Вопрос КПРФ для вынесения на  референдум по пенсионной реформе признан ЦИК не соответствующим закону из-за неконкретности. Против такого решения проголосовал член ЦИК от  КПРФ Евгений Колюшин, воздержался «справоросс» Николай Левичев.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова предложила коммунистам переформулировать вопрос и сказала, что комиссия готова проконсультировать КПРФ.

Комментарии

21

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tv_victim 27 июля 2018 | 18:46

Правильный вопрос должен звучать как-то так:
"Вы поддерживаете повышение пенсионного возраста потому, что давно всю жизнь об этом мечталии, или потому, что это гениальное решение?"
Вот это точно признают законным. И еще денег на референдуме напилят.

jetsam 27 июля 2018 | 18:58

tv_victim: правильный вопрос только один
"вы хотите судить путена за его преступления"?
все остальные - от лукавого и забалтывают главную проблему...

huyt 27 июля 2018 | 19:05

jetsam: В Гааге и будут судить.За всё придётся ответить- и за Боинг и за Норд-Ост и за Беслан и за подлолку "Курск" и за Крым с Донбассом и Сирией и ещё за многое и многое другое.

jetsam 27 июля 2018 | 19:11

huyt: а что. он и курск потопил? да ну...
а в подельники к нему - всю страну посадят?
всех тех, кто в тряпочку молчал пока зайчик посуду бил?
кто сдыдливо на кухне пивко распивал и дом2 смотрел?

на всех Гааги не хватит. неа...

honduras_na_colyme 27 июля 2018 | 19:24

На России ещё со времён основания государственности, т.е. Московского улуса Золотой Орды, был проведён аж один референдум.
Один, Карл!
И теперь коммунисты хотят установить исторический рекорд?
Дудки вам, а не чистую воду в вонючем болоте!

jetsam 27 июля 2018 | 19:38

honduras_na_colyme: два. вам два. в ссср был один. и в россии был один.
два референдума.
---
17 марта 1991 года * Единственный в СССР всесоюзный референдум

12 декабря 1993 * Конституция РФ 1993 г.
Принята Всенародным голосованием (Референдумом) 12 декабря 1993 г. За нее проголосовало порядка 58 процентов участников Референдума.
---

huyt 27 июля 2018 | 19:03

tv_victim: А то, что плешывый уже 19 лет у власти это закону соответствует?

igorrrpadlowitchs 27 июля 2018 | 19:14

tv_victim: что скажут савушкинские уроды?

huyt 27 июля 2018 | 19:22

igorrrpadlowitchs: Они уже не на Савушкина сидят, а на улице Оптиков в бизнес-центре "Лахта-2". Переехали почти 1 год тому назад.

(комментарий скрыт)

haltttttt 27 июля 2018 | 18:47

Кто-бы сомневался в лояльности режиму цепного пса ЦИКа.

luger_max_otto 27 июля 2018 | 18:56

Точнее- кто бы сомневался в том, что путинский режим допустит референдум, на котором может проиграть. Прошмандовки- они прошмандовки и есть.

krs_sk 27 июля 2018 | 18:48

Неудивительно, учитывая что кпрф партия-имитация, лидеры получили откат, изобразили оппозицию и неудачное сопротивление... россиян кинули на миллион (мужиков) и на полтора (женщин), зато нато непройдеть )

lager23 27 июля 2018 | 18:50

ЧМ закончился, начинается обыденная для путинской РФ игра в одни ворота!

doctorsvet 27 июля 2018 | 18:51

Так переформулируйте, хреновы защитники пролетариата. Начинайте уже оправдывать надежды голосующих за Вас.

evgen7512 27 июля 2018 | 18:53

Путинская власть вообще народное мнения растоптала. Референдумы стали вне закона. За попытку провести референдум группа Ю.И.Мухина была посажена на скамью подсудимых. Это не фашизм? Или еще хуже?

piter_ug 27 июля 2018 | 19:11

Краснопузые даже вопрос правильно сформулировать не могут!
Или не хотят - налапники Жуликов и Воров?

putin_itogy 27 июля 2018 | 19:16

А смысл, КПРФ жопу драть за население..?
Один чёрт, эти сыкливые холуи, сами сдадут смутьянов, зачинщиков,
Навального, Грудинина, Иисуса Христа,
чекистам.
--
Пусть сами, смерды, стоят перед барским домом(Огарёво,Бочаров ручей, "домик с уточкой") на коленях, и бастуют за свои поруганные права..

loran_ 27 июля 2018 | 19:23

хых, а кто-то думал, что прокатит? оно ж специально так было подано, вроде и тявкнули против режиму, но осторожно так, тихо и из-за угла :) и эллочка вроде как белая и пушистая - а я чо, я ничо, я по закону, я ну нихрена не поняла в вопросе :) там все такие тупые, прям вчерась из коровника приехали

croaker 27 июля 2018 | 19:24

Вопрос должен быть простой:
- Вы не против пенсионной реформы правительства?
И ответы,возле одного из которых нужно поставить галочку:
- Нет,не против.
-Да, не против.

venmud 27 июля 2018 | 19:40

"признан ЦИК не соответствующим закону из-за неконкретности"
========================================================
Интересно бы прочитать четкие формулировки этого "признания" со ссылкой на конкретные пункты Закона о референдуме. Иначе это вечное: - А чё - чё? Да не чё!

ly4_sveta 27 июля 2018 | 20:02

Вот референдум на Донбассе, который Путин
предложил Трампу, соответствует всем законам и
формулировкам, особенно, если учесть, что Путин
распоряжается чужой территорией, а на своей - ни-ни...
Не сметь своё суждение иметь. В Чечне тоже нельзя,
в Татарстане, а вот в других гос-вах, по разумению
Путина, можно.

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