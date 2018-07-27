Вопрос КПРФ для вынесения на референдум по пенсионной реформе признан ЦИК не соответствующим закону
Вопрос КПРФ для вынесения на референдум по пенсионной реформе признан ЦИК не соответствующим закону из-за неконкретности. Против такого решения проголосовал член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин, воздержался «справоросс» Николай Левичев.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова предложила коммунистам переформулировать вопрос и сказала, что комиссия готова проконсультировать КПРФ.
Комментарии21
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tv_victim 27 июля 2018 | 18:46
Правильный вопрос должен звучать как-то так:
"Вы поддерживаете повышение пенсионного возраста потому, что давно всю жизнь об этом мечталии, или потому, что это гениальное решение?"
Вот это точно признают законным. И еще денег на референдуме напилят.
jetsam 27 июля 2018 | 18:58
tv_victim: правильный вопрос только один
"вы хотите судить путена за его преступления"?
все остальные - от лукавого и забалтывают главную проблему...
huyt 27 июля 2018 | 19:05
jetsam: В Гааге и будут судить.За всё придётся ответить- и за Боинг и за Норд-Ост и за Беслан и за подлолку "Курск" и за Крым с Донбассом и Сирией и ещё за многое и многое другое.
jetsam 27 июля 2018 | 19:11
huyt: а что. он и курск потопил? да ну...
а в подельники к нему - всю страну посадят?
всех тех, кто в тряпочку молчал пока зайчик посуду бил?
кто сдыдливо на кухне пивко распивал и дом2 смотрел?
на всех Гааги не хватит. неа...
honduras_na_colyme 27 июля 2018 | 19:24
На России ещё со времён основания государственности, т.е. Московского улуса Золотой Орды, был проведён аж один референдум.
Один, Карл!
И теперь коммунисты хотят установить исторический рекорд?
Дудки вам, а не чистую воду в вонючем болоте!
jetsam 27 июля 2018 | 19:38
honduras_na_colyme: два. вам два. в ссср был один. и в россии был один.
два референдума.
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17 марта 1991 года * Единственный в СССР всесоюзный референдум
12 декабря 1993 * Конституция РФ 1993 г.
Принята Всенародным голосованием (Референдумом) 12 декабря 1993 г. За нее проголосовало порядка 58 процентов участников Референдума.
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huyt 27 июля 2018 | 19:03
tv_victim: А то, что плешывый уже 19 лет у власти это закону соответствует?
igorrrpadlowitchs 27 июля 2018 | 19:14
tv_victim: что скажут савушкинские уроды?
huyt 27 июля 2018 | 19:22
igorrrpadlowitchs: Они уже не на Савушкина сидят, а на улице Оптиков в бизнес-центре "Лахта-2". Переехали почти 1 год тому назад.
haltttttt 27 июля 2018 | 18:47
Кто-бы сомневался в лояльности режиму цепного пса ЦИКа.
luger_max_otto 27 июля 2018 | 18:56
Точнее- кто бы сомневался в том, что путинский режим допустит референдум, на котором может проиграть. Прошмандовки- они прошмандовки и есть.
krs_sk 27 июля 2018 | 18:48
Неудивительно, учитывая что кпрф партия-имитация, лидеры получили откат, изобразили оппозицию и неудачное сопротивление... россиян кинули на миллион (мужиков) и на полтора (женщин), зато нато непройдеть )
lager23 27 июля 2018 | 18:50
ЧМ закончился, начинается обыденная для путинской РФ игра в одни ворота!
doctorsvet 27 июля 2018 | 18:51
Так переформулируйте, хреновы защитники пролетариата. Начинайте уже оправдывать надежды голосующих за Вас.
evgen7512 27 июля 2018 | 18:53
Путинская власть вообще народное мнения растоптала. Референдумы стали вне закона. За попытку провести референдум группа Ю.И.Мухина была посажена на скамью подсудимых. Это не фашизм? Или еще хуже?
piter_ug 27 июля 2018 | 19:11
Краснопузые даже вопрос правильно сформулировать не могут!
Или не хотят - налапники Жуликов и Воров?
putin_itogy 27 июля 2018 | 19:16
А смысл, КПРФ жопу драть за население..?
Один чёрт, эти сыкливые холуи, сами сдадут смутьянов, зачинщиков,
Навального, Грудинина, Иисуса Христа,
чекистам.
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Пусть сами, смерды, стоят перед барским домом(Огарёво,Бочаров ручей, "домик с уточкой") на коленях, и бастуют за свои поруганные права..
loran_ 27 июля 2018 | 19:23
хых, а кто-то думал, что прокатит? оно ж специально так было подано, вроде и тявкнули против режиму, но осторожно так, тихо и из-за угла :) и эллочка вроде как белая и пушистая - а я чо, я ничо, я по закону, я ну нихрена не поняла в вопросе :) там все такие тупые, прям вчерась из коровника приехали
croaker 27 июля 2018 | 19:24
Вопрос должен быть простой:
- Вы не против пенсионной реформы правительства?
И ответы,возле одного из которых нужно поставить галочку:
- Нет,не против.
-Да, не против.
venmud 27 июля 2018 | 19:40
"признан ЦИК не соответствующим закону из-за неконкретности"
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Интересно бы прочитать четкие формулировки этого "признания" со ссылкой на конкретные пункты Закона о референдуме. Иначе это вечное: - А чё - чё? Да не чё!
ly4_sveta 27 июля 2018 | 20:02
Вот референдум на Донбассе, который Путин
предложил Трампу, соответствует всем законам и
формулировкам, особенно, если учесть, что Путин
распоряжается чужой территорией, а на своей - ни-ни...
Не сметь своё суждение иметь. В Чечне тоже нельзя,
в Татарстане, а вот в других гос-вах, по разумению
Путина, можно.