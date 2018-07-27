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18:24, 27 июля 2018

Президент Эквадора заявил, что Ассанж должен в скором времени покинуть эквадорское посольство в Лондоне

Президент Эквадора заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен в скором времени покинуть эквадорское посольство в Лондоне, где он находится с 2012 года.

На панамериканском форуме в Мадриде президент Ленин Морено заявил, что ситуация с Ассанжем не может длиться вечно. По его словам, власти Эквадора обсудили положение дел с британским правительством, добавив, что единственное, чего хочет руководство страны – это гарантий того, что жизнь Ассанжа не будет подвергаться опасности. На днях министр иностранных дел Эквадора в интервью испанской газете А-Бэ-Сэ сказал, что вопрос с основателем WikiLeaks должен решаться тремя сторонами – правительствами Великобритании и Эквадора, а также его адвокатами. Ранее МИД этой латиноамеркианской страны заявлял, что предоставление убежища основателю сайта обошлось ей в пять миллионов долларов.

Как напоминает своим читателям британская The Guardian, шведское уголовное расследование по делу Джулиана Ассанжа было заморожено в 2017 году, однако Великобритания все еще имеет к нему претензии за нарушение закона о пребывании на свободе под залогом. Газета отмечает, что сторонники Ассанжа уверены, что, заключив его под стражу по выходу из посольства, Лондон по сути, подтолкнет его к экстрадиции в США. Там разоблачителя ждет суд за публикацию сайтом WikiLeaks материалов, представляющих государственную военную и дипломатическую тайну. The Guardian напоминает, что еще в марте посольство Эквадора отрезало Ассанжа от средств электронной связи с миром, лишив его компьютеров и телефонов, но сохранив за ним возможность общаться с адвокатами. В мае президент Морено также распорядился снять с посольства дополнительные средства обеспечения безопасности. Портал Intercept, который цитирует газета The Guardian, сообщает, что Ленин Морено ранее охарактеризовал дело Ассанжа как «проблему, полученную по наследству» от предыдущей администрации, заметив, что он близок к его выдаче британским властям. То, что ситуация «очень серьезна, и близится ее развязка» подтверждают и неназванные источники агентства Reuters.

Британский Foreign Office ранее сообщал, что правительство Великобритании сильно беспокоит ухудшающееся состояние здоровья Джулиана Ассанжа.

Комментарии

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seryj_wolk 27 июля 2018 | 19:04

В Штатах очень хорошие врачи даже тюремные. Так что за здоровье Ассанжа его сторонникам волноваться нечего. Посидит еще надцать лет и выйдет стареньки, но здоровым. А вот рфским мидакам и чекистам есть повод поволноваться.

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