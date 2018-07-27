Рейсовые самолеты вынуждены были кружить над аэропортом «Пулково» из-за визита Дмитрия Медведева в Петербург
С премьер-министром летели и другие высокопоставленные чиновники.
Сразу два самолета с правительственными делегациями приземлились с интервалом в полчаса накануне вечером в Пулково. Дело в том, что чиновники во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым спешили на Евразийский межправительственный совет. Из-за этого некоторые посадочные полосы перекрыли: не могли приземлиться сразу несколько рейсов с пассажирами. Как пишет портал Фонтанка.ру, пять кругов над «Пулково» намотал борт из Хельсинки, не менее получаса кружил в небе над Северной столицей самолет из Самары, а вот лайнер из Симферополя, который возвращался в Петербург с туристами, вообще решил сесть в московском аэропорту «Внуково». Уже после приземления правительственной делегации с ограничениям столкнулись и автомобилисты: частично был перекрыт Западный скоростной диаметр и кольцевая автодорога.
Высокопоставленные чиновники продолжают оставаться в Петербурге, также в городе в это воскресенье ожидают президента Владимира Путина, который намерен посетить День ВМФ.
Комментарии7
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danko1 27 июля 2018 | 18:28
Вот это и есть реальное отношение гопников во власти к россиянам.
Гопникам каждая минута дорога, которая лично для них в виолончелях измеряется, поэтому нечего нищим рабам в небе и на земле им помехи создавать и мешать грабить.
vasyakirin 27 июля 2018 | 18:39
danko1: интересное кино, ни один россиянин не наймет себе гопника в помощники, а общим голосованием исключительно воров в слуги нанимаем!
huyt 27 июля 2018 | 19:26
vasyakirin: Именно поэтому и разбилась команда Локомотив из Ярославля в сентябре 2011 года. Димон тогда тоже работал президентом.
vezdehod 27 июля 2018 | 18:49
Видимо собирается чествовать мореманов. вместе с "маршалом" Шойгу.
razalvas123 27 июля 2018 | 18:40
Да задрал он уже по стране рассекать. То в Калининграде кортеж 20 машин, то сюда ломанулся. Да посиди ты уже на даче с уточкой все равно от тебя ничего не зависит.
doctorsvet 27 июля 2018 | 18:55
Задрали уже народные слуги.
ura_123 27 июля 2018 | 19:03
Холопы,в очередь за объедками.