Госдума ужесточила правила фестивального показа фильмов
Теперь без прокатного удостоверения кино можно будет показывать только на кинофестивалях с конкурсом и жюри, которые должны войти в специальный реестр.
Нижняя палата российского парламента перед каникулами в третьем чтении приняла изменения в закон о господдержке кинематографии. Новациям рады далеко не все — организаторы независимых киносмотров уверены, что поправки на корню подрывают независимость фестивального движения. Как минимум – поправки в законодательство положительного смысла не имеют. Дается определение понятию кинофестиваль – это «мероприятие, проводимое в соответствии с регламентом, утверждаемым организаторами». До принятия поправок иностранные фильмы показывать на фестивалях без прокатного удостоверения разрешалось. Теперь это право распространяется только на картины, попавшие в конкурсную программу. Это нововведение прекратит фестивальное движение, считает кинопродюсер Сэм Клебанов.
В апреле за показ документального фильма «Полет пули» без прокатного удостоверения по решению суда на 100 тысяч рублей был оштрафован фестиваль «Артдокфест». Кстати, из-за требований к году выпуска фильма из фестивальных программ может исчезнуть и формат ретроспектив.
За министерством культуры теперь закреплены специальные полномочия по ежегодному утверждению перечня проводимых на территории России международных кинофестивалей.
Комментарии3
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xutinpuy 27 июля 2018 | 18:26
Хайль Путин!!
ze_danil 27 июля 2018 | 18:30
xutinpuy: ваистену ибо да будет так!!
пс: а денек, когда зажгут первый костёр из книг, стал ближе
murad_manapov 27 июля 2018 | 19:06
сжечь вражеские киноленты...