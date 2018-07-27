Госдума ужесточила правила фестивального показа фильмов

Теперь без прокатного удостоверения кино можно будет показывать только на кинофестивалях с конкурсом и жюри, которые должны войти в специальный реестр.

Нижняя палата российского парламента перед каникулами в третьем чтении приняла изменения в закон о господдержке кинематографии. Новациям рады далеко не все — организаторы независимых киносмотров уверены, что поправки на корню подрывают независимость фестивального движения. Как минимум – поправки в законодательство положительного смысла не имеют. Дается определение понятию кинофестиваль – это «мероприятие, проводимое в соответствии с регламентом, утверждаемым организаторами». До принятия поправок иностранные фильмы показывать на фестивалях без прокатного удостоверения разрешалось. Теперь это право распространяется только на картины, попавшие в конкурсную программу. Это нововведение прекратит фестивальное движение, считает кинопродюсер Сэм Клебанов.

В апреле за показ документального фильма «Полет пули» без прокатного удостоверения по решению суда на 100 тысяч рублей был оштрафован фестиваль «Артдокфест». Кстати, из-за требований к году выпуска фильма из фестивальных программ может исчезнуть и формат ретроспектив.

За министерством культуры теперь закреплены специальные полномочия по ежегодному утверждению перечня проводимых на территории России международных кинофестивалей.