Бывший полицейский, которого обвиняют в избиении до смерти задержанного, не признал свою вину

Его дело сегодня рассматривает Приморский районный суд Петербурга.

Бывший сотрудник 34-го отдела Приморского района Иван Анфилатов будет добиваться оправдательного приговора. «Никакого удара он не наносил», — сообщила «Росбалту» адвокат подсудимого Наталья Каринова. Сегодня во время заседания допрашивали свидетелей, в частности супруга погибшего Вугара Оглы Мусаева, он скончался год назад. По версии следствия, полицейский Анфилатов задержал его, за что именно неизвестно, а потом в отделе начал избивать – нанес несколько ударов коленом в область груди и живота. От полученных повреждений мужчина впоследствии и умер.

За этим всем наблюдал и не вмешивался инспектор патрульно-постовой службы Артём Блыжанов. Он как старший по смене должен был остановить своего коллегу и доложить о происшествии, но вместо этого попытался помочь замести следы. За это его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Бывшему полицейскому, которого обвиняют в избиении до смерти задержанного, грозит до 15 лет тюрьмы.