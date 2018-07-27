Бывший полицейский, которого обвиняют в избиении до смерти задержанного, не признал свою вину
Его дело сегодня рассматривает Приморский районный суд Петербурга.
Бывший сотрудник 34-го отдела Приморского района Иван Анфилатов будет добиваться оправдательного приговора. «Никакого удара он не наносил», — сообщила «Росбалту» адвокат подсудимого Наталья Каринова. Сегодня во время заседания допрашивали свидетелей, в частности супруга погибшего Вугара Оглы Мусаева, он скончался год назад. По версии следствия, полицейский Анфилатов задержал его, за что именно неизвестно, а потом в отделе начал избивать – нанес несколько ударов коленом в область груди и живота. От полученных повреждений мужчина впоследствии и умер.
За этим всем наблюдал и не вмешивался инспектор патрульно-постовой службы Артём Блыжанов. Он как старший по смене должен был остановить своего коллегу и доложить о происшествии, но вместо этого попытался помочь замести следы. За это его оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Бывшему полицейскому, которого обвиняют в избиении до смерти задержанного, грозит до 15 лет тюрьмы.
Комментарии4
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ugiazov 27 июля 2018 | 18:20
А я думал он заплачет и признается.
yralez 27 июля 2018 | 18:21
Убийца то хоть под домашним арестом ?
Или уже во ФСИН служит ?
koshkairina 27 июля 2018 | 18:22
Ну понятно, задержанный сам себя избил и умер, дабы очернить полицию, раскачать лодку и попиариться((( И предприниматель Пшеничный сам себе кипятильник в рот сунул и изнасиловал себя сам(((
jetsam 27 июля 2018 | 18:37
просто вот интересно - а кто выдал-то?
второй? которому штраф 50тыр?
а может все наоборот? второй бил?
никакой инфы в новости... кроме 50тыр за убийство.