Полицейский госпитализирован после нападения неизвестного с ножом в центре Москвы
Столичная полиция подтвердила факт нападения на ее сотрудника в центре Москвы. «Сегодня около 15 часов на улице 1-я Брестская, дом 33, произошло нападение на сотрудника полиции. Неизвестный мужчина причинил полицейскому ранения острым предметом, после чего скрылся с места происшествия», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка полиции. По словам собеседника агентства, полицейский госпитализирован. «Московская полиция проводит комплекс необходимых мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника», — добавил представитель главка.
Комментарии7
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ugiazov 27 июля 2018 | 18:18
Навального обвинят?
jetsam 27 июля 2018 | 18:21
а что стало с тем, кто в мундиаль троих порезал? с криком акбар?
как-то больше новостей не было...
jetsam 27 июля 2018 | 18:26
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"Несколько ножевых ранений неизвестный нанес командиру взвода полка полиции по охране диппредставительств и консульств", — сказал собеседник агентства.
По его словам, как минимум одно ножевое ранение в грудь — проникающее.
Источник сообщил, что нападение произошло около дома №33 по Брестской улице, неподалеку от посольства Словакии.
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peresvet73 27 июля 2018 | 18:22
За это им и льготы всякие...
yralez 27 июля 2018 | 18:24
Полицай один разгуливал ?
Фейк какой то.
stas12006 27 июля 2018 | 18:55
против путинских ментов - это не преступление
zhirnovsk 27 июля 2018 | 19:47
аллахакбар,не?