Полицейский госпитализирован после нападения неизвестного с ножом в центре Москвы

Столичная полиция подтвердила факт нападения на ее сотрудника в центре Москвы. «Сегодня около 15 часов на улице 1-я Брестская, дом 33, произошло нападение на сотрудника полиции. Неизвестный мужчина причинил полицейскому ранения острым предметом, после чего скрылся с места происшествия», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка полиции. По словам собеседника агентства, полицейский госпитализирован. «Московская полиция проводит комплекс необходимых мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника», — добавил представитель главка.