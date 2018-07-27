Валентина Матвиенко предложила разделить ФСИН на гражданскую и силовую части

Как пишет РБК, проект радикальной реформы ведомства обсуждается и в Кремле.

Инцидент с пытками в ярославской колонии №1 показал, что система исполнения наказаний нуждается в изменениях. Об этом Валентина Матвиенко заявила в ходе специально созванной пресс-конференции. Глава Совета Федерации в качестве примера успешно проведенной реформы такого рода привела борьбу Минобороны с дедовщиной.

По словам источника РБК, идея реформировать ФСИН обсуждается в президентской администрации уже больше года. Предполагается, что перевоспитанием и социализацией заключенных займется федеральное агентство при Минюсте, а охрана вместе со спецподразделениями ФСИН отойдет Росгвардии. Сейчас совмещать охрану заключенных с другими функциями ведомству действительно сложно, считает глава экспертного совета при комитете Совета Федерации по конституционному законодательству, сенатор Александр Башкин

Подобная реформа назрела давно и поможет улучшить положение заключенных, уверена глава движения «Русь Сидящая» Ольга Романова.

Другие источники РБК уточняют, что сейчас прорабатывается два варианта реформы ФСИН. Согласно первому из них, будет упразднено управление собственной безопасности и сокращена оперативная составляющая работы ведомства. Второй вариант предусматривает передачу силовых полномочий Росгвардии. Внутренним устройством колоний в этом случае будет заниматься специально созданное управление МВД.

Вопрос о пытках и плохом содержании в колониях приобрел актуальность после того, как стало известно об издевательствах над заключенным в колонии №1 в Ярославской области. Шесть сотрудников ФСИН были арестованы по этому делу, еще один отправлен под домашний арест.