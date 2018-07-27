Суд в Нальчике приговорил обвиняемых по делу о пытках в ингушском центре «Э» к срокам от 3 до 10 лет лишения свободы
Один из потерпевших Зелимхан Муцольгов рассказал изданию «Кавказский узел», как его избивали и пытали током, добиваясь признания в покушении на начальника криминальной милиции Карабулака Ильяса Нальгиева.
Всего по делу проходили семь человек, в том числе, бывший начальник центра «Э» – Тимур Ханхоев, а также сотрудник ФСБ Мустафа Цороев и бывший начальник районного ОВД Магомед Беков. Подсудимые вины своей не признали и просили их оправдать.
Защита потерпевших недовольна приговором. Скорее всего, он будет обжалован, — сказал «Эху» адвокат Андрей Сабинин. «Суд дает сроки наказания в два раза ниже, чем прокурор просил в прениях. Приговор слишком мягкий. Мы обсуждаем возможности его обжалования», — рассказал Сабинин.
По делу проходят восемь потерпевших и 130 свидетелей. Всем подсудимым назначено дополнительное наказание в виде запрета занимать должности на госслужбе, при этом суд решил не лишать их государственных наград.
Комментарии1
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poluputing 27 июля 2018 | 18:17
3 года за пытки сограждан и 20 лет строгача Сенцову неизвестно за что. Почувствуйте разницу. Кто Фемиду кормит, тот её и танцует?