Центризбирком отказал КПРФ в возможности провести референдум о пенсионной реформе
Однако глава ЦИК Элла Памфилова предложила переформулировать поставленный для голосования вопрос.
Причиной для отказа назван вопрос, который коммунисты хотят задать гражданам России. Звучит он так: «Согласны ли вы с тем, что в России возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». Члены Центризбиркома посчитали формулировку неопределенной. ЦИК выносит определение о соответствии вопроса закону страны. В зависимости от решения, Московская избирательная комиссия примет решение о возможности регистрации инициативной группы.
Россияне имеют права высказать свое мнение по теме, которая затрагивает каждого. Однако вопрос необходимо тщательно продумать, сказала на заседании комиссии глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, люди должны точно знать, что получат необходимый для себя результат.
Центризбирком не должен отказывать народу в праве высказать свое мнение относительно пенсионной реформы, подчеркннул член комиссии, представляющий коммунистов Евгений Колюшин.
Согласно законопроекту о повышении пенсионного возраста в России, женщины будут выходить на пенсию в 63 года вместо нынешних 55 лет, а мужчины — в 65 лет вместо 60. Реформу хотят начать с января 2019 года и повышать пенсионный возраст постепенно.
Это приведет к тому, что многие россияне просто не доживут до пенсии, — сказал в эфире «Эха» депутат от КПРФ Валерий Рашкин.
В ближайшие дни в Москве пройдет несколько массовых акций против повышения пенсионного возраста. Завтра на проспекте академика Сахарова пройдет митинг, организованный КПРФ, а на следующий день там же свою акцию проведет Либертарианская партия.
Пенсионная реформа ставит крест на президентском рывке, — считают эксперты «Независимой газеты». По их мнению, страна на пороге многомиллионной безработицы из-за столкновений нескольких государственных интересов. По прогнозу, до 2035-го года на рынке труда может высвободиться от 9 до 11 миллионов человек.
То, что решение повысить пенсионный возраст принято сейчас, говорит о том, что Путин не собирается уходить после 2024-го года, — такое мнение в эфире «Эха» высказал экономист Владислав Иноземцев. По его мнению, если бы Путин действительно собирался сдержать обещание, то оставил бы решение пенсионного вопроса своему преемнику.
Комментарии14
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starokozlovicky2gus 27 июля 2018 | 18:06
Памфилова предлагает свою формулировку: "Согласны ли вы?"
Варианты ответа - "Да" или "Да, конечно"
sandro_007 27 июля 2018 | 18:06
Нужна ли россиянам грабительская пенсионная реформа?
tovarich67 27 июля 2018 | 18:09
Верните чурова
olegleon 27 июля 2018 | 18:09
"Согласны ли вы с тем, что в России возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости должен быть:
а) 40 лет
б) 50 лет
в) 60 лет
г) 65 лет"
jetsam 27 июля 2018 | 18:17
olegleon: проще надо быть. проще:
"Вы согласны получать пенсионное удостоверение вместо паспорта?"
и слоган агиткомпании: "каждому гражданину РФ - пенсия к совершеннолетию!"
jetsam 27 июля 2018 | 18:14
(Э) --Как?
(к) - так точно!
(Э) --Как, как?
(к) - никак нет!
(Э) --Чего, чего????
(к) -- УРААААА!!!!!
yralez 27 июля 2018 | 18:14
Людоедка сегодня нажралась от пуза человечины......плешивый тоже.
vlabumur 27 июля 2018 | 18:17
Я бы предложил такие формулировки..
1.Повысить пенсионный возраст силовикам до 60 лет и мужчинам и женщинам.
2.Сделать обычную пенсию чиновникам и депутатам вплоть до президента.
3.Вести на все природные ресурсы доп сбор и выплачивать его гражданам россии а не футболистам ЗЕНИТОВ. .
olegleon 27 июля 2018 | 18:24
vlabumur: с природных ресурсов госбюджет получает около 6 триллионов. предлагаете его на всех поровну тратить? т.е. каждому гражданину России одинаковую сумму? ну на это Путин точно не пойдёт
gregor 27 июля 2018 | 18:17
Центризбирком отказал КПРФ в возможности провести референдум о пенсионной реформе
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При Путине референдумов не будет .
Что телевизор скажет ,то и референдум .
Не заслужили пока Россияне "великие " не достойны самостоятельного решения .
Так решил Путин ,так его поддерживают 86 % недостойные референдума .
ramun 27 июля 2018 | 18:18
Какая неожиданность !!!
Размечтались!
ПАХАТЬ ПАТРИОТЫ!!! ВПЕРЕД ЗА РОДИНУ!!!!
wojskowy Марек Качоровски 27 июля 2018 | 18:20
Отказ в проведении Референдума по данному вопросу грубейшим образом нарушает Конституцию РФ, в которой ясно и чётко прописано, что все Законы, которые радикально изменяют права и свободы граждан должны решаться на Референдуме. Гражданин поступает на работу, при этом он автоматически попадает под действия Закона о пенсионном обеспечении, в котором ясно и чётко прописан для всех категорий возраст выхода на пенсию. Таким образом с теми, за которых работодатель хоть один раз внёс деньги в ПФР Закон об изменении возраста выхода на пенсию вообще не может касаться, Закон не имеет обратной силы. Государство хочет изменить правила игры, путь один Всенародные Референдум, всё остальное это произвол. Помните, как Президент заявил, что увеличение срока полномочий Президента увеличено на два года, а он избирался по старому Закону. Следовательно все предыдущие сроки не имеют значения, так как сам Закон изменился. А чем Президент отличается от дворника по отношению к Закону НИЧЕМ. Или для себя родимого и друзей всё, а остальным Закон.
apels 27 июля 2018 | 18:24
Ну вот сейчас и посмотрим. Если КПРФ не перефразирует или не подаст повторную заявку то мы видели договорняк :)
grigorcar 27 июля 2018 | 18:24
вопрос определенней некуда. отписка Памфиловой - это требование: оставьте нам дырку для протаскивания закона!