Центризбирком отказал КПРФ в возможности провести референдум о пенсионной реформе

Однако глава ЦИК Элла Памфилова предложила переформулировать поставленный для голосования вопрос.

Причиной для отказа назван вопрос, который коммунисты хотят задать гражданам России. Звучит он так: «Согласны ли вы с тем, что в России возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». Члены Центризбиркома посчитали формулировку неопределенной. ЦИК выносит определение о соответствии вопроса закону страны. В зависимости от решения, Московская избирательная комиссия примет решение о возможности регистрации инициативной группы.

Россияне имеют права высказать свое мнение по теме, которая затрагивает каждого. Однако вопрос необходимо тщательно продумать, сказала на заседании комиссии глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, люди должны точно знать, что получат необходимый для себя результат.

Центризбирком не должен отказывать народу в праве высказать свое мнение относительно пенсионной реформы, подчеркннул член комиссии, представляющий коммунистов Евгений Колюшин.

Согласно законопроекту о повышении пенсионного возраста в России, женщины будут выходить на пенсию в 63 года вместо нынешних 55 лет, а мужчины — в 65 лет вместо 60. Реформу хотят начать с января 2019 года и повышать пенсионный возраст постепенно.

Это приведет к тому, что многие россияне просто не доживут до пенсии, — сказал в эфире «Эха» депутат от КПРФ Валерий Рашкин.

В ближайшие дни в Москве пройдет несколько массовых акций против повышения пенсионного возраста. Завтра на проспекте академика Сахарова пройдет митинг, организованный КПРФ, а на следующий день там же свою акцию проведет Либертарианская партия.

Пенсионная реформа ставит крест на президентском рывке, — считают эксперты «Независимой газеты». По их мнению, страна на пороге многомиллионной безработицы из-за столкновений нескольких государственных интересов. По прогнозу, до 2035-го года на рынке труда может высвободиться от 9 до 11 миллионов человек.

То, что решение повысить пенсионный возраст принято сейчас, говорит о том, что Путин не собирается уходить после 2024-го года, — такое мнение в эфире «Эха» высказал экономист Владислав Иноземцев. По его мнению, если бы Путин действительно собирался сдержать обещание, то оставил бы решение пенсионного вопроса своему преемнику.