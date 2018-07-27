Футбольный клуб «Монако» официально подтвердил переход в команду Александра Головина
Футбольный клуб «Монако» официально подтвердил переход в команду полузащитника ЦСКА Александра Головина. Пресс-служба российской премьер-лиги уточняет, что за трансфер футболиста было заплачено около 30 миллионов евро. Это рекордная в истории клуба сумма. Контракт Головина с «Монако» рассчитан на 5 лет.
Комментарии4
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sandro_007 27 июля 2018 | 17:47
Гинеру на сигары хватит.
nitinol 27 июля 2018 | 17:50
Удачи Александру!
alex_gonchar 27 июля 2018 | 18:06
Годик на скамейке посидит и вышвырнут как Аршавина
ua_bank 27 июля 2018 | 18:21
Что-то отечественные либерасты молчат. Не определились.
С одной стороны "купля-продажа" это хорошо, с другой стороны, футболист из Рашки - это плохо. Либерасные мозги в недоумении.