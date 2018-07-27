Футбольный клуб «Монако» официально подтвердил переход в команду Александра Головина

Футбольный клуб «Монако» официально подтвердил переход в команду полузащитника ЦСКА Александра Головина. Пресс-служба российской премьер-лиги уточняет, что за трансфер футболиста было заплачено около 30 миллионов евро. Это рекордная в истории клуба сумма. Контракт Головина с «Монако» рассчитан на 5 лет.