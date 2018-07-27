Правоохранительные органы Германии обвинили российских хакеров в кибератаках на телекомпании ZDF и WDR. По сведениям издания «Шпигель», проникновение в коммуникационные сети телекомпаний имело место в начале июня. Атаку удалось предотвратить на ранней стадии, но не исключено, что хакеры могли похитить часть данных. В немецких спецслужбах считают, что за хакерской атакой стоит группировка «Песчаный червь», якобы связанная с российскими властями.