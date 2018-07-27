Правоохранительные органы Германии обвинили российских хакеров в кибератаках на телекомпании ZDF и WDR
Правоохранительные органы Германии обвинили российских хакеров в кибератаках на телекомпании ZDF и WDR. По сведениям издания «Шпигель», проникновение в коммуникационные сети телекомпаний имело место в начале июня. Атаку удалось предотвратить на ранней стадии, но не исключено, что хакеры могли похитить часть данных. В немецких спецслужбах считают, что за хакерской атакой стоит группировка «Песчаный червь», якобы связанная с российскими властями.
Комментарии19
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danko1 27 июля 2018 | 17:41
Такая уж репутация у нашего бандита-мафиози, что в первую очередь обвиняют в таких преступлениях его.
И вполне заслуженная репутация, учитывая сколько раз такие преступления были доказаны.
olegleon 27 июля 2018 | 17:43
danko1: нет, это просто неумение работать у тех, кто должен следить за безопасностью. им удобнее свалить всё на "русских хакеров", чем признаться, что они некомпетентны и зря получают высокую зарплату
suren_112 27 июля 2018 | 17:56
olegleon:
Хакеры находясь в Германии, могут совершать атаки из России. И находясь в России совершать атаки из Германии. И либеральная мразота это знает, но упорно утверждает что это Путин.
ara_1 27 июля 2018 | 18:21
olegleon:
Согласен, хоть и "с другой стороны". Соплежуям давно пора прекратить хныкать и начать что-то делать в связи с этим. Как Европе, так и Штатам. И не только поотив России, а против всех, кто этим промышляет. Как Китай, Северная Корея и прочие "уважаемые" места. Брыдко слушать бесконечные жалобы.
ukradennaya_pensiya 27 июля 2018 | 17:44
danko1: обложили плешивого узурпатора со всех сторон. Теперь бы еще рабский народец поднялся, заявил о своих правах- вот было бы дело. Воров бы перевешали на столбах, военных преступников - в лагеря, а потом тоже на столбы. За взятки и коррупцию руки руби надо начать.
suren_112 27 июля 2018 | 17:49
ukradennaya_pensiya:
Хакеры это народные мстители, частные лица, люто и искренне ненавидящие западные ценности и демократию. Путин за сотнями тысяч хакеров, граждан России, физически просто не в состоянии уследить.
seryj_wolk 27 июля 2018 | 18:14
suren_112: Это частные лица на службе у Путина. А частные они потому, что за день до того, как их вычислили, они уволились, и их там нет.
suren_112 27 июля 2018 | 18:16
seryj_wolk:
Ну что ты несешь? Где видел ватанов, которые способны на хоть какую-то интеллектуальную деятельность?
seryj_wolk 27 июля 2018 | 18:23
suren_112: Весь интеллект ватанов направлен на то, чтобы нагадить. А для этого много ума не требуется.
lavrentiy79 27 июля 2018 | 17:44
danko1: === учитывая сколько раз такие преступления были доказаны===
И сколько? Какие? Где? Кем? Вы скрываете информацию?
suren_112 27 июля 2018 | 17:52
danko1:
Я бы тоже хотел устраивать хакерские атаки на логова демократии и западных ценностей, всякие ВВС, Эхо Москвы, Дождь, на Гозмана, на Макаревича, Шендеровича...но не умею этого делать, к сожалению. И таких как я десятки миллионов.
elephantum 27 июля 2018 | 18:04
suren_112: Которые хотят, но нихера не умеют? Верю!
suren_112 27 июля 2018 | 18:08
elephantum:
То есть атаки на западные СМИ русские устроить не способны. Чего ж тогда правоохранительные органы Германии брешут о мифических русских хакерах?
poluputing 27 июля 2018 | 18:09
suren_112: lрадует , что 86%, в большинстве своём, ватноголовые
suren_112 27 июля 2018 | 18:14
poluputing:
То есть вата не способна из-за своей тупости проводить хакерские атаки на демократию. Стало быть атаки на немецкие СМИ провела либеральная шпана.
Так причем здесь Путин?
poluputing 27 июля 2018 | 18:05
Опяить "вывсёврёте"? Теперь "немка гадит"? И при чём тут репутация, на самом деле Рассея гадит везде. Репутацией объяснялось бы только обвинение в поджогах в Греции и Швеции
suren_112 27 июля 2018 | 18:11
poluputing:
Русские ватники не способны проводить хакерские атаки. Для этого нужны мозги. А русские с трудом таблицу умножения способны выучить.
poluputing 27 июля 2018 | 18:19
suren_112: Суренчик, вы же армянин, чего же примазываетесь к мокшанцам
suren_112 27 июля 2018 | 18:27
poluputing:
Ненависть к либерасне, америкосам и украм, перевешивает мою ненависть к угрофиннам. Скажу больше, застилает мне глаза. К тому же только мордва способна защитить армян от окружающих Армению турецко-азербайджанских головорезов. Да, Армения к тому же имеет территориальные претензии к Грузии, где компактно проживает 250 тыс. армян. Надеемся, что Мерянская империя поможет нам воссоединиться с грузинскими армянами. В замен Россия может посодействовать присоединению к Азербайджану района Грузии Борчалы, с полумиллионным азербайджанским населением. А так-же присоединение Аджарии к Турции, с мусульманским грузинским населением.