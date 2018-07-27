Московские власти согласовали три мероприятия против пенсионной реформы

Об этом РБК сообщила пресс-секретарь главы департамента региональной безопасности Елена Романова. 28 июля представители КПРФ проведут шествие от улицы Маши Порываевой до проспекта Академика Сахарова. После этого должен начаться митинг с заявленным количеством участников до 10 тысяч человек. В этот же день с 14:00 до 16:00 в парке «Сокольники» пройдет акция против пенсионной реформы на тысячу человек, заявку на которую подали частные лица. На следующий день на проспекте Академика Сахарова вновь пройдет митинг, который организует Либертарианская партия, также на 10 тысяч человек.