Московские власти согласовали три мероприятия против пенсионной реформы
Об этом РБК сообщила пресс-секретарь главы департамента региональной безопасности Елена Романова. 28 июля представители КПРФ проведут шествие от улицы Маши Порываевой до проспекта Академика Сахарова. После этого должен начаться митинг с заявленным количеством участников до 10 тысяч человек. В этот же день с 14:00 до 16:00 в парке «Сокольники» пройдет акция против пенсионной реформы на тысячу человек, заявку на которую подали частные лица. На следующий день на проспекте Академика Сахарова вновь пройдет митинг, который организует Либертарианская партия, также на 10 тысяч человек.
Комментарии9
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nata_roo 27 июля 2018 | 17:39
Скоро у хомячков выработается рефлекс: Либертарианская - Сахарова. Либертарианская - Сахарова - Либертарианская - Сахарова - Либертарианская - Сахарова...
Но позвольте, где Алеша, почему ни слова о нем? Он хомячкам больше не нужен?..
sandro_007 27 июля 2018 | 17:42
По отдельности - мы ломкие прутики, а вместе - мы веник и нас не сломать.
nata_roo 27 июля 2018 | 17:50
sandro_007: У веника должна быть направляющая рукоять. Алеша - где он?
sandro_007 27 июля 2018 | 17:57
nata_roo:
По отдельности - это будут жалкие кучки митингующих. Власть признает только силу, как в 11-12 гг. Проблема то одна всех. Зачем же дробить силы?
nata_roo 27 июля 2018 | 18:10
sandro_007: На Болотной "размазали печень" - хомячки не проявили ни малейшей солидарности. После Болотной, когда судили болотников, Алеша не обращал на них ни малейшего внимания, как и хомячки, побывавшие в восторге от действий кумир: спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Вывод: НАВАЛЬНЫЙ! ТАК победим!
Для митинга 29-го нужен Алеша - где он?
ukradennaya_pensiya 27 июля 2018 | 17:46
nata_roo: К 2018 всё население России разделилось на следующие обособленные социальные группы:
- путин плюс олигархи 188 чел.
- коррумпированные чиновники 579 000 чел.
- преступники, подозреваемые в призывах к изменению существующего государственного строя 138 463 001 чел.
blinorozhiy_chmo 27 июля 2018 | 17:51
Это напрасно.
Щас пьяные порнасовцы понабегут, облюют подворотни, шприцами мостовые позасоряют... ппц.
nata_roo 27 июля 2018 | 17:54
ukradennaya_pensiya: Правильное деление:
1. Стратегический институт Кремль: сам институт + обслуживающее чиновничество.
2. Народонаселение: хомячки + ватники + следы граждан.
gencek 27 июля 2018 | 17:55
Все ясно. Путин вступил в либерстародевичью партию .