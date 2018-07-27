Редакция российского Forbes через свой телеграм-канал обвинила издателя Александра Федотова в давлении

Коллектив редакции потребовал от нового исполняющего обязанности главного редактора Андрея Золотова сложить свои полномочия. Позже пост был удален. Со вчерашнего дня у редакции нет доступа к системе, доступ к сайту журналистам издания закрыт.

Экономист, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев больше не будет сотрудничать с российской версией «Forbes» после скандала с исчезновением статьи о бизнесе братьев Магомедовых и смещения с поста и.о. главного редактора Николая Мазурина после его обращения в прокуратуру. Об этом сам В.Иноземцев сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сейчас в августовском номере, который появился вчера в продаже не без скандала, вышел последний мой текст в печатной версии. Больше я туда писать не буду», — сказал Иноземцев. Он также отметил, что в сложившихся условиях «качество издания, скорее всего, будет ухудшаться». По его словам, коллектив, выступающий за полное отсутствие цензуры, «в нынешнем виде полностью не сохранится».