Редакция российского Forbes через свой телеграм-канал обвинила издателя Александра Федотова в давлении
Коллектив редакции потребовал от нового исполняющего обязанности главного редактора Андрея Золотова сложить свои полномочия. Позже пост был удален. Со вчерашнего дня у редакции нет доступа к системе, доступ к сайту журналистам издания закрыт.
Экономист, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев больше не будет сотрудничать с российской версией «Forbes» после скандала с исчезновением статьи о бизнесе братьев Магомедовых и смещения с поста и.о. главного редактора Николая Мазурина после его обращения в прокуратуру. Об этом сам В.Иноземцев сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Сейчас в августовском номере, который появился вчера в продаже не без скандала, вышел последний мой текст в печатной версии. Больше я туда писать не буду», — сказал Иноземцев. Он также отметил, что в сложившихся условиях «качество издания, скорее всего, будет ухудшаться». По его словам, коллектив, выступающий за полное отсутствие цензуры, «в нынешнем виде полностью не сохранится».
Комментарии1
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jetsam 27 июля 2018 | 17:59
пущай в финляндию, в шалаш (разлив) идут.
с этого и начнется новый Хорбс.
делов-то....
@Больше я туда писать не буду», — сказал Иноземцев.@
писАть или пИсать, вот в чем вопрос, мой друг, гораций...