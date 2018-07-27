ЦИК намерен отказать коммунистам в проведении референдума по вопросу пенсионной реформы
ЦИК намерен отказать коммунистам в проведении референдума по вопросу пенсионной реформы. Как сообщил член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин, в ЦИКе склоняются к тому, что формулировка вопроса не соответствует требованиям закона. В свою очередь, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что вынесение вопроса об изменении пенсионного законодательства на референдум возможно, но все дело в деталях и формулировке вопроса.
Комментарии18
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danko1 27 июля 2018 | 17:11
Стала Эллочка людоедочкой и холуйкой.
Знал Путин кому можно важный пост доверить, чтобы безнаказанно преступления творить и режим свой сохранить.
tvitov66 27 июля 2018 | 17:15
danko1: Решено было ещё до назначения Эллочки Людоедовны - в 2014г, когда был введен мораторий на формирование пенсионных накоплений - отдавать украденное и распиленное никто и не собирался
blinorozhiy_chmo 27 июля 2018 | 17:20
Референдум - не нужен. Это глупо.
Пенсионная реформа вполне разумна и своевременна. Поддерживаем!
alxab 27 июля 2018 | 17:26
blinorozhiy_chmo:
Пенсионная реформа вполне разумна и своевременна. Поддерживаем!
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Правильно! А по субботам после бани пороть холопов на конюшне. Профилактически. Портянок, конечно, тоже.
ly4_sveta 27 июля 2018 | 17:46
danko1: У него же досье на все своё окружение.
Значит, и она в чем-то «провинилась», значит и ее
тоже держит на кукане.
vlabumur 27 июля 2018 | 17:16
Я бы предложил такие вопросы.
1.Повысить пенсионный возраст силовикам до 60 лет и мужчинам и женщинам.
2.Сделать обычную пенсию чиновникам и депутатам вплоть до президента.
3.Вести на все природные ресурсы доп сбор и выплачивать его гражданам россии а не футболистам ЗЕНИТОВ. .
byaka50 27 июля 2018 | 17:17
Не мытьем, так катаньем.
georgsemen 27 июля 2018 | 17:19
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,,09:30, 27 июля 2018
Коммунисты ожидают отрицательного решения Центризбиркома на их инициативу о референдуме по пенсионной реформе..."
-Ну вот и слава богу, дождались!
ts 27 июля 2018 | 17:20
Надо было подавать заявку на референдум по двум вопросам: о продлении пенсионного возраста и о продлении президентского срока правления на пожизненный. И разрешили бы!
alshatrs 27 июля 2018 | 17:21
И после этого ещё кто-то будет утверждать что Россия является демократическим государством?
bondarenkovg 27 июля 2018 | 17:29
Формулировка: "Вы не против пенсионной реформы?"
Детали: Отвечать только "Да", либо "Нет".
(Получится "Да, не против", либо "Нет, не против").
kaputvsemu 27 июля 2018 | 17:31
С дуба рухнули, штоле?
Какой такой референдум может быть в РФ?
Путин допускает проведение "референдумов" только на территориях сопредельных суверенных государств.
malorus_kiev145 27 июля 2018 | 17:33
А либерастики сосут русский хуй?
starokozlovicky2gus 27 июля 2018 | 18:03
malorus_kiev145: А лахтинский патриот, как всегда, о своем ,о близком и знакомом.
starokozlovicky2gus 27 июля 2018 | 17:36
Памфилова предложила свою формулировку вопроса: "Испытываете ли вы восторг от мудрой политики нашего всенародно любимого легитимно избранного дорогого вождя и руководителя?"
Варианты ответа не нужны, галочки в бюллетень проставлены заранее.
ly4_sveta 27 июля 2018 | 17:41
А проще сформулировать никак не получилось?
Например - «Вы поддерживаете повышение пенсионного
возраста?» Умышленно, наверное, все эти заковырки и
и витиеватость с искажениями сути и непонятными оборотами
делаются, чтобы понравится народу, типа, мы вынесли на
референдум, но нам, таким заботливым и неравнодушным, отказали.
И заранее проконсультироваться у юристов нельзя было?
demskiy 27 июля 2018 | 18:01
ЦИК намерен отказать гражданам России в проведении референдума. Единоросы+ЦИК+бандиты(бизнесмены)+ олигархи+ворьё и проходимцы всех мастей+холуи и подстилки бандитские против НАРОДА РОССИИ= феодально-бандитское государство с населением рабов эксплуатируемое "хозяевами жизни". У рабов нет возможности проявлять волеизъявление и проводить референдумы...
anji70 27 июля 2018 | 18:06
А если в Госдуму войдут вооруженные люди в масках без опознавательных знаков и дума назначит дату проведения референдума это же будет в строгом соответствии с международными стандартами?