ЦИК намерен отказать коммунистам в проведении референдума по вопросу пенсионной реформы. Как сообщил член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин, в ЦИКе склоняются к тому, что формулировка вопроса не соответствует требованиям закона. В свою очередь, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что вынесение вопроса об изменении пенсионного законодательства на референдум возможно, но все дело в деталях и формулировке вопроса.