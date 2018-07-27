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17:01, 27 июля 2018

Замначальника ярославской колонии №1 отправили под домашний арест

Его в числе других сотрудников ФСИН обвиняют по уголовному делу о пытках заключенного Евгения Макарова.

Одному из начальников печально известной колонии Ивану Калашникову удалось избежать заключения в СИЗО: Заволжский суд Ярославля назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 20 сентября. Такое решение было принято с учетом ряда обстоятельств, включая состояние здоровья фигуранта, передает «Интерфакс». Калашникову дали возможность посещать больницы и аптеки, но запретили пользоваться интернетом. Заседание суда проходило в закрытом режиме из-за возможности разглашения врачебной тайны.

Ранее Заволжский суд арестовал по делу о пытках шесть человек, все они были отправлены в СИЗО. Всего же на видеозаписи с истязаниями заключенного фигурируют 17 человек, после публикации записи «Новой газетой» они были отстранены от работы. Глава ФСИН Александр Корниенко пообещал в ближайшее время озвучить решения, которые будут приняты по итогам инцидента в ярославской ИК-1.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разделить ФСИН на гражданскую и силовую части. По ее мнению, инцидент в ИК-1 показал, что служба нуждается в реформе.

Комментарии

7

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gvs 27 июля 2018 | 17:07

Дома под арестом его будут пытать телевизором Соловьев и Киселев )))

hastings 27 июля 2018 | 17:32

gvs: Просто Владимир Владимирович не подвел и начал разбираться и наводить порядок в системе! Скоро и до проблемы пыток в системе ЖКХ доберется, полетят щепки!

kindman_a 27 июля 2018 | 17:34

"...отправили под домашний арест..."

Дома он должен периодически лежать на столе, а его жена будет массировать его ступни стеблями фейхуа?

tom_tom 27 июля 2018 | 17:11

Великий русский вождь (ггг...) сегодня сделал заявление, о том, что ограничения для России на расчеты в долларах, которые ввели США в рамках санкций являются "большой стратегической ошибкой", так как подрывают доверие к доллару США, как к международной резервной валюте.

Господь с вами, ВВ, вы забыли что ли, что Россия больше не зависит от доллара?

Сами же сколько раз говорили, что "мы отказываемся от доллара, и чтобы наказать США переходим на международные рачеты в рублях".

Ну так и наказывайте США дальше! На фига вам эти доллары?

ukrainian_katherina 27 июля 2018 | 18:08

Замначальника.... а начальник попу лизал, поэтому он не в зоне доступа

petrivanov 27 июля 2018 | 18:08

Калашникову состояние здоровья пытать других позволяет, но не посещать аптеки и больницы - не позволяет. По мнению суда. Гуманный всё-таки суд в России!

ua_bank 27 июля 2018 | 18:27

С одной стороны пытки это плохо. С другой стороны американцы их разрешают и даже одобряют. Наверное чисто из любопытства. Правда ведь интересно, как американский зек себя поведет, если его током ёбнуть? Так что пытки это очень даже либерасная вещь, просто их надо узаконить, как в стране с торжеством демократии. А пытать беззаконно это просто дикость.

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