Замначальника ярославской колонии №1 отправили под домашний арест

Его в числе других сотрудников ФСИН обвиняют по уголовному делу о пытках заключенного Евгения Макарова.

Одному из начальников печально известной колонии Ивану Калашникову удалось избежать заключения в СИЗО: Заволжский суд Ярославля назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 20 сентября. Такое решение было принято с учетом ряда обстоятельств, включая состояние здоровья фигуранта, передает «Интерфакс». Калашникову дали возможность посещать больницы и аптеки, но запретили пользоваться интернетом. Заседание суда проходило в закрытом режиме из-за возможности разглашения врачебной тайны.

Ранее Заволжский суд арестовал по делу о пытках шесть человек, все они были отправлены в СИЗО. Всего же на видеозаписи с истязаниями заключенного фигурируют 17 человек, после публикации записи «Новой газетой» они были отстранены от работы. Глава ФСИН Александр Корниенко пообещал в ближайшее время озвучить решения, которые будут приняты по итогам инцидента в ярославской ИК-1.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разделить ФСИН на гражданскую и силовую части. По ее мнению, инцидент в ИК-1 показал, что служба нуждается в реформе.