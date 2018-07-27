Власти Великобритании действительно ведут переговоры с Эквадором о судьбе Джулиана Ассанжа и его пребывании в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя британского правительства. Ранее президент Эквадора Ленин Морено подтвердил, что основателю WikiLeaks рано или поздно придется покинуть посольство его страны в Лондоне.