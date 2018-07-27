Владимир Путин готов встретиться с Дональдом Трампом как в Вашингтоне, так и в Москве. По его словам, приглашение в Россию у Трампа уже имеется. Путин готов и сам прилететь в Вашингтон, если будут созданы соответствующие условия для работы. Путин считает, что встречи с Трампом возможны и на других международных площадках, включая «Большую двадцатку»