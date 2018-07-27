Владимир Путин готов встретиться с Дональдом Трампом как в Вашингтоне, так и в Москве
Владимир Путин готов встретиться с Дональдом Трампом как в Вашингтоне, так и в Москве. По его словам, приглашение в Россию у Трампа уже имеется. Путин готов и сам прилететь в Вашингтон, если будут созданы соответствующие условия для работы. Путин считает, что встречи с Трампом возможны и на других международных площадках, включая «Большую двадцатку»
Комментарии26
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danko1 27 июля 2018 | 16:42
Только Трамп с нашим мафиози встречаться не желает.
Ему было достаточно и прошлой. Контакты с Путиным, как черная метка.
Да и для Путина ничего хорошего встреча, кроме новых санкций, не принесла.
Да к тому же неадекват на весь Мир признался, что конченный лжец сам, который никому не верит.
Ну и какой смысл с этим лжецом встречаться?
danko1 27 июля 2018 | 16:46
danko1: Меркель, хотя ярая болельщица, даже на финал ЧМ не приехала, чтобы с этим мафиози-изгоем не встречаться.
honduras_na_colyme 27 июля 2018 | 16:49
// Владимир Путин готов встретиться с Дональдом Трампом как в Вашингтоне, так и в Москве //
Это всё влажные мечты, а встречаться придётся в предбаннике хоть и элитного, но туалета.
ostapbey 27 июля 2018 | 16:54
honduras_na_colyme: да хоть у туалета...!!!
А то холопы взбунтуют что царь не настоящий..
И золотого запасу нема!!
nowyrusic 27 июля 2018 | 16:59
ostapbey: Путин го тов встретиться с Трампом где угодно но беда в том что Трамп не готов
И встреча не состоится. непонятно зачем Путин унижает ся ему же сказали что нужно годик подождать.
Видать здорово припекло.
zemljanka 27 июля 2018 | 17:05
Придумал новые схемы мухлежа.
Умный очень. Как и заокеанский вздорный...
tvitov66 27 июля 2018 | 17:05
ostapbey: чем больше встреч тем больше санкций, а они очень полезны для нашей экономики
kiever 27 июля 2018 | 17:05
honduras_na_colyme: как порошенка, за пол миллиона долларов , украинских налогоплательщиков за пять минут встречи с трампом?
kompricikos 27 июля 2018 | 17:11
honduras_na_colyme: теперь можно через футбольный мяч общаться
nitinol 27 июля 2018 | 17:43
ВВП, тебе же сказали, что не раньше января, что ты суетишься как не знамо кто...
kochar 27 июля 2018 | 16:55
danko1: Какая разница где лапшу на уши вешать.
Макароны они и в Эфиопии макароны.
nata_roo 27 июля 2018 | 16:47
Еще бы он не был готов: Кремль приказывает... А как иначе, если нужно прокладывать Турецкий Поток?
y3emen1 27 июля 2018 | 16:48
вова готов... ещё один мячик надул
aleks12 27 июля 2018 | 16:52
Владимир Путин готов встретиться с Дональдом Трампом как в Вашингтоне, так и в Москве. По его словам, приглашение в Россию у Трампа уже имеется.
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...Я пригласить хочу на танец Вас,
И только Вас...(c)
sensei54 27 июля 2018 | 16:54
"Дети в подвале в индейцев играли
Острые копья друг в друга метали
Не повезло пионеру Тарасу —
Индейцы покушали свежего мяса"
ostapbey 27 июля 2018 | 16:56
sensei54: ты как спец по сыроедению, советуешь Путину не ехать к пиндосам,а то там ИНДЕЙЦЫ??
Даже??
sensei54 27 июля 2018 | 17:30
ostapbey: Не хочешь, чтобы его сожрали команчи? Добрая ты душа.
hiryrg 27 июля 2018 | 16:56
Зачем?
dorin1987 27 июля 2018 | 17:09
hiryrg: Чем больше фоток рукопожатий, тем легитимнее себя чувствует царек РФ, тем наглее оно будет просить снять санкции, сдать лугандон, зачесть аннексию няшмяша и пр...
piter_ug 27 июля 2018 | 16:57
//готов встретиться ...//
Пионеры-пенсионеры всегда готовы!
Да кому они нужны!?
vilingrad 27 июля 2018 | 17:04
"ЦИК намерен отказать коммунистам в проведении всероссийского референдума по повышению пенсионного возраста"
Но Вове не до того:"Путин готов встретиться с Дональдом Трампом как в Вашингтоне, так и в Москве"
Не царское это дело- в грязной ..... копаться:)
jetsam 27 июля 2018 | 17:12
@ Путин готов и сам прилететь в Вашингтон,
если будут созданы соответствующие условия для работы. @
тонкий намек на "а постель мне Бутина пускай застилает, не иначе..."
y3emen1 27 июля 2018 | 17:36
jetsam: да, и всю канализацию в омерике заблокировать
piccoru 27 июля 2018 | 17:22
Даже для Трампа мнение граждан США важнее любой возможности потусоваться....
mppv 27 июля 2018 | 17:25
Отчего же в Москве?
Почему не в Архангельске, у памятника жертвам интервенции?
О!
В Ялте, у памятника "Большой тройке"?
Еще есть места в России для встречи ...
В Донецке?
srk2658lu 27 июля 2018 | 17:54
Шантаж гиперзвуком и ракетой с ядерной силовой установкой не удался.
Не зовут США, вашу мать!