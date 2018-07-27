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16:32, 27 июля 2018

Владимир Путин готов встретиться с  Дональдом Трампом как в Вашингтоне, так и в Москве

Владимир Путин готов встретиться с  Дональдом Трампом как в Вашингтоне, так и в Москве. По его словам, приглашение в Россию у Трампа уже имеется. Путин готов и сам прилететь в Вашингтон, если будут созданы соответствующие условия для работы. Путин считает, что встречи с Трампом возможны и на других международных площадках, включая «Большую двадцатку»

Комментарии

26

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danko1 27 июля 2018 | 16:42

Только Трамп с нашим мафиози встречаться не желает.
Ему было достаточно и прошлой. Контакты с Путиным, как черная метка.
Да и для Путина ничего хорошего встреча, кроме новых санкций, не принесла.
Да к тому же неадекват на весь Мир признался, что конченный лжец сам, который никому не верит.
Ну и какой смысл с этим лжецом встречаться?

danko1 27 июля 2018 | 16:46

danko1: Меркель, хотя ярая болельщица, даже на финал ЧМ не приехала, чтобы с этим мафиози-изгоем не встречаться.

honduras_na_colyme 27 июля 2018 | 16:49

// Владимир Путин готов встретиться с Дональдом Трампом как в Вашингтоне, так и в Москве //
Это всё влажные мечты, а встречаться придётся в предбаннике хоть и элитного, но туалета.

ostapbey 27 июля 2018 | 16:54

honduras_na_colyme: да хоть у туалета...!!!
А то холопы взбунтуют что царь не настоящий..
И золотого запасу нема!!

nowyrusic 27 июля 2018 | 16:59

ostapbey: Путин го тов встретиться с Трампом где угодно но беда в том что Трамп не готов
И встреча не состоится. непонятно зачем Путин унижает ся ему же сказали что нужно годик подождать.
Видать здорово припекло.

zemljanka 27 июля 2018 | 17:05

Придумал новые схемы мухлежа.
Умный очень. Как и заокеанский вздорный...

tvitov66 27 июля 2018 | 17:05

ostapbey: чем больше встреч тем больше санкций, а они очень полезны для нашей экономики

kiever 27 июля 2018 | 17:05

honduras_na_colyme: как порошенка, за пол миллиона долларов , украинских налогоплательщиков за пять минут встречи с трампом?

kompricikos 27 июля 2018 | 17:11

honduras_na_colyme: теперь можно через футбольный мяч общаться

nitinol 27 июля 2018 | 17:43

ВВП, тебе же сказали, что не раньше января, что ты суетишься как не знамо кто...

kochar 27 июля 2018 | 16:55

danko1: Какая разница где лапшу на уши вешать.
Макароны они и в Эфиопии макароны.

nata_roo 27 июля 2018 | 16:47

Еще бы он не был готов: Кремль приказывает... А как иначе, если нужно прокладывать Турецкий Поток?

y3emen1 27 июля 2018 | 16:48

вова готов... ещё один мячик надул

aleks12 27 июля 2018 | 16:52

Владимир Путин готов встретиться с Дональдом Трампом как в Вашингтоне, так и в Москве. По его словам, приглашение в Россию у Трампа уже имеется.
=====================================================
...Я пригласить хочу на танец Вас,
И только Вас...(c)

sensei54 27 июля 2018 | 16:54

"Дети в подвале в индейцев играли
Острые копья друг в друга метали
Не повезло пионеру Тарасу —
Индейцы покушали свежего мяса"

ostapbey 27 июля 2018 | 16:56

sensei54: ты как спец по сыроедению, советуешь Путину не ехать к пиндосам,а то там ИНДЕЙЦЫ??
Даже??

sensei54 27 июля 2018 | 17:30

ostapbey: Не хочешь, чтобы его сожрали команчи? Добрая ты душа.

hiryrg 27 июля 2018 | 16:56

Зачем?

dorin1987 27 июля 2018 | 17:09

hiryrg: Чем больше фоток рукопожатий, тем легитимнее себя чувствует царек РФ, тем наглее оно будет просить снять санкции, сдать лугандон, зачесть аннексию няшмяша и пр...

piter_ug 27 июля 2018 | 16:57

//готов встретиться ...//

Пионеры-пенсионеры всегда готовы!
Да кому они нужны!?

vilingrad 27 июля 2018 | 17:04

"ЦИК намерен отказать коммунистам в проведении всероссийского референдума по повышению пенсионного возраста"
Но Вове не до того:"Путин готов встретиться с Дональдом Трампом как в Вашингтоне, так и в Москве"
Не царское это дело- в грязной ..... копаться:)

jetsam 27 июля 2018 | 17:12

@ Путин готов и сам прилететь в Вашингтон,
если будут созданы соответствующие условия для работы. @

тонкий намек на "а постель мне Бутина пускай застилает, не иначе..."

y3emen1 27 июля 2018 | 17:36

jetsam: да, и всю канализацию в омерике заблокировать

piccoru 27 июля 2018 | 17:22

Даже для Трампа мнение граждан США важнее любой возможности потусоваться....

mppv 27 июля 2018 | 17:25

Отчего же в Москве?
Почему не в Архангельске, у памятника жертвам интервенции?
О!
В Ялте, у памятника "Большой тройке"?
Еще есть места в России для встречи ...
В Донецке?

srk2658lu 27 июля 2018 | 17:54

Шантаж гиперзвуком и ракетой с ядерной силовой установкой не удался.
Не зовут США, вашу мать!

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