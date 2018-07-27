Суд в Москве заочно арестовал трех граждан Сирии
Суд в Москве заочно арестовал трех граждан Сирии. Они подозреваются в гибели 3 февраля российского летчика Романа Филиппова над подконтрольной террористам территории. Все трое объявлены в международный розыск.
Комментарии9
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tvitov66 27 июля 2018 | 16:49
Су-25СМ был сбит из ПЗРК "Игла-С", летчика расстреляли из АК47, а виноваты сирийские граждане
danko1 27 июля 2018 | 16:56
tvitov66: Сирийцы воюют на своей Земле против палача Асада?
А что там наши летчики забыли?
СК полностью не только преступен, но и безумен, если дела заводит на воюющих на своей земле за свои права, а против наших наёмников, убивающих сирийцев за деньги, уголовные дела в соответствии с УК не заводит.
Путин еще этих преступников орденами награждает и фотографируется с ними.
korikov 27 июля 2018 | 17:45
danko1: danko1:
Это те сирийцы и другой интернационал из ИГИЛ и аналогичных группировок, которые совершают массовые казни мирного населения, режут детей и устраивают провокации с химическим оружием. Они во всем мире признаны террористами и воюют с законным правительством страны, а вы поддерживаете их, тех, кто зарезал 50 детей в городе Хомс.
Я понимаю, когда поддерживают какую-то сторону в гражданской войне, где у каждой стороны своя правда. Но вы поддерживаете очевидных террористов. Вот у меня вопрос, вы неадекватны или вы просто тролли?
И ещё: террористы убили граждан России и вы поддерживаете террористов.
korikov 27 июля 2018 | 17:20
tvitov66:
Вы говорите по-русски, Чикатило говорил по-русски, а маньяк Чекатило.
Только ваш мозг нашёл нашёл связь, наверно он очень умный.
ze_danil 27 июля 2018 | 16:51
знаю одного деятеля, который убил русского в 16 лет
tvitov66 27 июля 2018 | 16:55
ze_danil: не просто деятеля, а академика и Героя России!
yralez 27 июля 2018 | 16:58
В сказке это называется----бит небитго везет.
Т.е. убийцы еще решили судить.
georgsemen 27 июля 2018 | 17:25
Всёпральна! Но возникает пара вопросов:
1- а что в России уже никого не осталось, всех арестовали очно?!
2-а сами арестованные сирийцы об это знают? Здорово испугались?
anji70 27 июля 2018 | 17:57
Нынешние безумцы даже переплюнули СССР, тогда не догадывались арестовывать заочно духов из Афганистана, понимали что ведут войну за одну из сторон конфликта в стране. И террористы не могут контролировать территорию страны, не бывает пол страны террористов.