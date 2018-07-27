Фигуранты дела «Седьмой студии» Софья Апфельбаум и Юрий Итин должны ознакомиться с материалами дела до 1 сентября
Фигуранты дела «Седьмой студии» Софья Апфельбаум и Юрий Итин должны ознакомиться с материалами дела до 1 сентября. Такое постановление вынес Басманный суд Москвы. На прошлой неделе аналогичное решение принято в отношении режиссера Кирилла Серебренникова.
Комментарии3
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jetsam 27 июля 2018 | 17:07
да кому они теперь нужны.
новости о ФСИН всех отвлекли.
хоть расстреляй "седьмую студию" - никто и не почешется...
olegleon 27 июля 2018 | 17:47
jetsam: ну это вряд ли. если что, то такой вой поднимут, что про пытки все забудут
jetsam 27 июля 2018 | 17:53
olegleon: да нет. уже оскомина. на то и расчет был.