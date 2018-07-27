Фигуранты дела «Седьмой студии» Софья Апфельбаум и Юрий Итин должны ознакомиться с материалами дела до 1 сентября. Такое постановление вынес Басманный суд Москвы. На прошлой неделе аналогичное решение принято в отношении режиссера Кирилла Серебренникова.