Суд в Ярославле отправил под домашний арест замначальника колонии, в которой был избит осужденный
При принятии решения по Ивану Калашникову суд учел состояние здоровья обвиняемого. Шестеро сотрудников колонии ранее были взяты под стражу. Видео с жестоким избиением заключенного опубликовала «Новая газета». В СК утверждают, что все участники избиения установлены. Возбуждено уголовное дело. Ранее от исполнения должностных обязанностей были отстранены 17 сотрудников колонии.
Комментарии10
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aallttoo 27 июля 2018 | 16:51
Ненуачё?
Нормально, скрепно, высокодуховно
За садистские пытки - домашний арест.
За картинку вконтакте - в зону
jetsam 27 июля 2018 | 16:59
aallttoo: у вас, лично, есть инфа почему его нельзя под дом.арест, а надо в камеру?
со следствием уже поделились? озвучьте...
zemljanka 27 июля 2018 | 17:09
Девочку в тяжелом состоянии - Анну Павликову - не отпускают ,.
jetsam 27 июля 2018 | 17:15
zemljanka: у девочки статья взрывная.
хотела вошьдя подставить.
10 лет без права переписки еще недавно давали...
пусть радуется, пока дышит.
galina6837 27 июля 2018 | 16:59
ну что, рядовые шестёрки Росгвардии, полиции и ФСИНа, видали ?
Если что, начальнички ваши отмажутся и дома на диване будут яйца катать.
А отдуваться в СИЗО и в лагере вам придётся, исполнительные вы наши
piter_ug 27 июля 2018 | 17:00
//под домашний арест замначальника //
В Роиссе Вперде рыба никогда не гниет с головы!
ed10075 27 июля 2018 | 17:03
Система своих "защитников" не сдаёт. Эта тварь старательно выполняла функцию запугивания, унижения и ломки человека, делая его инвалидом. И за это власть отплатила ему домашним, а не реальным арестом.
vladislav 27 июля 2018 | 17:04
"суд учел состояние здоровья обвиняемого."
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Ишь ты! Как заключенных калечить - здоров как бык, а как под суд - болен??
nitinol 27 июля 2018 | 17:39
vladislav: Был бы здоров, сам бы замнач поучаствовал в пытках, а так только указания давал...
murad_manapov 27 июля 2018 | 17:41
изолировать общество от рафика и отправить его в монте-карло навсегда