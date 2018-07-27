Суд в Ярославле отправил под домашний арест замначальника колонии, в которой был избит осужденный

При принятии решения по Ивану Калашникову суд учел состояние здоровья обвиняемого. Шестеро сотрудников колонии ранее были взяты под стражу. Видео с жестоким избиением заключенного опубликовала «Новая газета». В СК утверждают, что все участники избиения установлены. Возбуждено уголовное дело. Ранее от исполнения должностных обязанностей были отстранены 17 сотрудников колонии.