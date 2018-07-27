ЦИК намерен отказать коммунистам в проведении всероссийского референдума по повышению пенсионного возраста. Как сообщил член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин, в ЦИКе склоняются к тому, что формулировка вопроса не соответствует требованиям закона. В свою очередь, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что вынесение вопроса об изменении пенсионного законодательства на референдум возможно, но все дело в деталях и формулировке вопроса.

Коммунисты предлагали следующую формулировку вопроса: «согласны ли вы с тем, что в России возраст, дающий право на назначение пенсии по старости повышаться не должен?».