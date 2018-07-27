ЦИК намерен отказать коммунистам в проведении всероссийского референдума по повышению пенсионного возраста
ЦИК намерен отказать коммунистам в проведении всероссийского референдума по повышению пенсионного возраста. Как сообщил член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин, в ЦИКе склоняются к тому, что формулировка вопроса не соответствует требованиям закона. В свою очередь, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что вынесение вопроса об изменении пенсионного законодательства на референдум возможно, но все дело в деталях и формулировке вопроса.
Коммунисты предлагали следующую формулировку вопроса: «согласны ли вы с тем, что в России возраст, дающий право на назначение пенсии по старости повышаться не должен?».
Комментарии18
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murad_manapov 27 июля 2018 | 16:40
ну конечно, цик у нас запрещает референдумы и разрешает фальсифицировать выборы.
ukov 27 июля 2018 | 16:46
murad_manapov:
вспоминается случай из 30-х годов.
продразверстка...молодой коммунист возвращается с пустым обозом:
"уговаривал, хлеб никто не сдает..."
прожженный коммунист ему:
"уговаривать не умеешь"
приезжает в большое село...собрал всех на площади,
поднял вверх револьвер:
"ну, кто граждане крестьяне против сдачи зерна?"
ukov 27 июля 2018 | 16:50
так и нужно на референдуме ставить вопрос:
"Ну есть ещё гады, кто против пенсионной реформы?"
kindman_a 27 июля 2018 | 16:51
В ЦИКе, безусловно, работают грамотные и честные чиновники, которые хотят, чтобы вопрос был сформулирован так:
"Вам ваще нужна пенсия?" :-))))
yakov18 27 июля 2018 | 17:13
kindman_a: Иначе говоря , к вопросам на референдум в Украине в Крыму-у ЦИКа вопросов не было? В Украине референдум проводить можно и нужно по вопросу присоединения к России как к субьекту Федерации, хотя б для интереса-неплохо б было выйти из состава Украины..
Зато референдум в России по поводу пенсионной реформы , составлен неправльно и потому реяерендума не будет...Т е у крымчан их согласия на присоединение к России без выхода из Украины-спросили, а у россиян-хотят ли они вообще дожить до пенсии-спрашивать некорректно...
moskalito 27 июля 2018 | 16:46
У нас в ЦИКе просто сплошь и рядом сидят эксперты филологи
putin_itogy 27 июля 2018 | 16:46
Неожиданный ответ...
С последнего референдума в россии, не прошло и 30 лет..
Хорошо что чекисты взяли власть в стране, и отменили все эти буржуазные рудименты..
om7 27 июля 2018 | 16:48
ЦИрК с конями.
agronom 27 июля 2018 | 16:50
Какая неожиданность.
hz6691 27 июля 2018 | 16:50
Осталось уточнить одну "деталь" - волю гаранта. А он молчит как рыба об лед.
tvitov66 27 июля 2018 | 17:01
hz6691: эта рыба уже сказала, что не нравится ... ведь вернуть смараторенное с 2014г никак не можем - все ушло на виолочелизацию сверхдержавы
tks 27 июля 2018 | 16:52
Такое впечатление, что коммуняки спецом формулировку дебильную забацали, ради чтоб номер отбыть: и рыбку съесть, и ног не замочить.
kindman_a 27 июля 2018 | 17:03
tks:
"...«согласны ли вы с тем, что в России возраст, дающий право на назначение пенсии по старости повышаться не должен?»..
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Редкостный судак составил эту фразу.
Вот нарочно ночь будешь сидеть, мучиться, выдумывать - и такое ..овно ведь не придет в голову!
yralez 27 июля 2018 | 16:53
Пусть Людоедка сама предложит вопрос......в том то и дело, что никогда референдум в путинизме не будет.
jetsam 27 июля 2018 | 16:55
@но все дело в деталях и формулировке вопроса. @
ИСТИНА! ИСТИНА!
что-то из м.твена о важности формулировки:
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в газете было опубликовано "половина наших торговцев - мошенники".
на следующий день в редакцию хлынул поток недовольных бизнесменов.
редактор опубликовал опровержение "Половина наших торговцев - честные люди"
жаловаться никто не пришел
--- (в стиле)
kochar 27 июля 2018 | 16:57
Спектакль с участием слабоумных.
croaker 27 июля 2018 | 17:09
Должна же Эллочка П. оправдать доверие Путина. С избирательным мероприятием у неё всё получилось правильно,испытание прошла. И тут справится.
sbk 27 июля 2018 | 17:17
ЦИК найдет причину отказать.
Государственники же. Отпахали на предприятиях в свое время.