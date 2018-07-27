Сегодня вечером произойдет лунное затмение
Два одновременно зрелищных и представляющих интерес для ученых астрономических явления – самое длительное в этом веке лунное затмение и великое противостояние Марса – произойдут одновременно сегодня вечером, рассказала «Эху» астроном, сотрудник московского планетария Людмила Кошман.
Подобное совпадение природных явлений случается раз в 25 тысяч лет.
Комментарии6
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hastings 27 июля 2018 | 16:20
Которое символизирует тьму поглощающую Западную цивилизацию погрязшую во грехе.
avp235 27 июля 2018 | 16:23
hastings:
Символизировать оно может только величие природы и бренность бытия.
hastings 27 июля 2018 | 16:41
avp235: нет, это предвестники того, что начинают сбываться пророчества афонских старцев о содомитах...
navsegda 27 июля 2018 | 16:24
hastings: я так понимаю в России греха нет , а ты святой ,ну а Путин это второе пришествие Господа ,аллилуйя !
tvitov66 27 июля 2018 | 16:25
если Земля плоская и православная, то как тогда происходят эти затмения?
fueaqui 27 июля 2018 | 16:26
Почему то, что "Сегодня вечером произойдет лунное затмение" - является "Эксклюзивом Эха"? Лунные затмения прогнозируются на много лет вперед, информацию о них можно почерпнуть отнюдь не только от Эха Москвы.