Сегодня вечером произойдет лунное затмение

Два одновременно зрелищных и представляющих интерес для ученых астрономических явления – самое длительное в этом веке лунное затмение и великое противостояние Марса – произойдут одновременно сегодня вечером, рассказала «Эху» астроном, сотрудник московского планетария Людмила Кошман.

Подобное совпадение природных явлений случается раз в 25 тысяч лет.