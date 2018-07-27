КПРФ: ЦИК намерен отказать в возможности провести референдум об изменении пенсионного законодательства
ЦИК намерен отказать в возможности провести референдум об изменении пенсионного законодательства. Об этом, по данным «Интерфакса», заявил представитель КПРФ, знакомый с решением комиссии.
Комментарии23
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neyexo 27 июля 2018 | 16:11
Какой референдум, все уже решено.
Обсуждения, убеждения - для дураков
danko1 27 июля 2018 | 16:22
neyexo: По конституции народ- это высшая власть, а референдум -это проявление его воли.
И кто такие эти холуи кремлевские из ЦИКа, нагло нарушающие Конституцию и плюющие на народ?
tvitov66 27 июля 2018 | 16:23
neyexo: Решено было ещё в 2014г, когда был введен мораторий на формирование пенсионных накоплений - отдавать украденное никто и не рассчитывал
osj99 27 июля 2018 | 16:24
neyexo:
- Мне мясо положено?
- Положено, так ещь...
- Так оно же не положено!...
- Не положено, так не ешь...
nowyrusic 27 июля 2018 | 16:13
Как будто .это не было ясно с самого начала
Отрицательный ответ на вопрос о повышении пенсионного возраста гарантирован.
А зачем это Путину и остальным кремлинам?
bosen48 27 июля 2018 | 16:26
nowyrusic: Ну почему же? Если поставить на референдуме два вопроса: 1. Хотите ли не повышать пенсионный возраст? 2.Хотите ли иметь пенсию от 20 000 до 40 000? (они же практически подписали конвенцию о пенсии в размере 40% от зарплаты) И обязать выбирать только один вариант, то результат не гарантирован, особенно среди действующих пенсионеров. Вот только это повышение до такого размера никогда не будет. Либо будет, но эти 20 000 будут равны нынешним 14 000.
stalinator 27 июля 2018 | 16:14
ЦИК намерен отказать в возможности провести референдум об изменении пенсионного законодательства
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Ну, это давно известно. Что власть согласна на референдум только в одном случае, когда уверена на 100% что результат будет только тот который будет нужен ей,власти.
ts 27 июля 2018 | 16:38
stalinator: Она согласится только на референдум о продлении президентской власти до пожизненной.
ddolly 27 июля 2018 | 16:15
Россияне могут проводить референдумы в любой другой стране, например, на Украине. Но в России они такого права иметь не могут.
y3emen1 27 июля 2018 | 16:22
да, это вам не крымнаш
ua_bank 27 июля 2018 | 16:22
Интересно, а расейские либерасты поддерживают коммунистов? Или нет? Или всё-таки да?
income 27 июля 2018 | 16:27
ua_bank: При чем здесь коммунисты! Многие люди воспринимали пенсию, как договор с государством. Если государство изменит условия этого договора в одностороннем порядке, без референдума, то, на мой взгляд, возможны судебные претензии к государству со стороны обманутых людей. Не?
ua_bank 27 июля 2018 | 16:29
income: Коммунисты единственные, кто предложил референдум. Либерасты поддерживают или тявкают на кровавый мордор в сторонке?
chnch 27 июля 2018 | 16:38
ua_bank: Либералы, в отличии от коммуняк законы читают. В том числе и о референдумах. Изнают , что подобные вопросы на референдум не выносятся. Привет Госдуре и отдельно комунякам за такие законы!
physik 27 июля 2018 | 16:39
ua_bank: Деточка, сначала скажи, кого ты называешь "либерастами"?
Опросы же на "Эхе" говорят, что подавляющее большинство против пенсионной реформы.
Ты же это хотел узнать?
apels 27 июля 2018 | 16:25
А что, кто-то сомневался? Да нет такой партии, это давно крыло ЕдРА при Администрации Президента. ЧегоИзволите.
platonnekafrin 27 июля 2018 | 16:27
Так, избирком за повышение. Теперь от Патриарха нужна виза, что проект соотвествует Библии . Потом в Верховный суд - у нас же беззаконие творится не только по писанию, но по закону. Но главное, что по понятиям - Путин всех сначала зачморит, чтобы уже не вякали.
marek 27 июля 2018 | 16:30
Не хотят референдум?
Понятное дело. Совковые швабры - они самые надёжные, может пользоваться любой, хоть сам Чикатило.
Ну что ж, пусть ждут люстрацию.
svirepyi_gary 27 июля 2018 | 16:31
Правильно....
Негоже путинскому быдлу оспаривать волю государеву.
y3emen1 27 июля 2018 | 16:33
svirepyi_gary: жрать нечего -шкурный интерес, а бабло отжать -государственная политика
zhukovazhan 27 июля 2018 | 16:33
Действительно, зачем народ тормошить, лето, есть у нас, кому за нас думать, кому принимать решения, если что не так, потом поправить всегда можно.
a_111111 27 июля 2018 | 16:35
А они сомневались?
ts 27 июля 2018 | 16:36
В этой стране никакие демократические нормы не действуют.