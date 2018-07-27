Криштиану Роналду будет приговорен к двум годам тюрьмы по делу об уклонении от уплаты налогов
Нападающий туринского «Ювентуса» португалец Криштиану Роналду будет приговорен к двум годам тюрьмы по делу об уклонении от уплаты налогов. Кроме того, футболиста ждет крупный штраф.
В июле прошлого года на заседании суда Роналду заявил, что никогда ничего не скрывал и не пытался избежать налоговых платежей. Однако прокуратура Испании придерживается другой точки зрения.
Как сообщает Рейтер, Криштиану может получить два года тюрьмы. Правда, за решетку вряд ли попадет. Согласно испанскому законодательству, ожидается, что наказание будет переведено в двухлетний испытательный срок.
А вот денежные санкции португальца ожидают весьма серьезныее. Помимо штрафа в 3,2 миллиона евро, Криштиану возместит ущерб налоговым органам. Также он выплатит 1 миллион евро по начисленным процентам и 250 евро за каждый день двухлетнего срока. Ожидается, что общая сумма, которую потеряет Роналду по данному делу, в итоге составит около 19 миллионов евро.
Напомним, что в текущее летнее трансферное окно Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала».
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
nowyrusic 27 июля 2018 | 16:15
Ничего, от Роналду не убудет.
Это менее 10% его состояния.
bosen48 27 июля 2018 | 16:33
nowyrusic: Ему надо скорее ехать в Италию, может не достанут.
Кто ж его посадит?! Он же памятник.
koshkaedu 27 июля 2018 | 16:20
В Испании сейчас экономический кризис, денег не хватает. А тут халява - 19 миллионов.
gregor 27 июля 2018 | 16:26
koshkaedu:
Если В Испании сейчас экономический кризис, то в России это что ?
Если пенсия минимальная — 636 евро ,средняя в 2017 была где-то 908 евро .
bosen48 27 июля 2018 | 16:30
gregor: Что же ты всё время Россию притягиваешь?! Там нет таких смешных цен на коммуналку и продуктовую корзину.
vincenttt 27 июля 2018 | 16:26
В тюряге кристину и опускать-то не надо будет, она уже с тюнингом и опущенная и полностью заднеприводная..