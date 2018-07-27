Нападающий туринского «Ювентуса» португалец Криштиану Роналду будет приговорен к двум годам тюрьмы по делу об уклонении от уплаты налогов. Кроме того, футболиста ждет крупный штраф.

В июле прошлого года на заседании суда Роналду заявил, что никогда ничего не скрывал и не пытался избежать налоговых платежей. Однако прокуратура Испании придерживается другой точки зрения.

Как сообщает Рейтер, Криштиану может получить два года тюрьмы. Правда, за решетку вряд ли попадет. Согласно испанскому законодательству, ожидается, что наказание будет переведено в двухлетний испытательный срок.

А вот денежные санкции португальца ожидают весьма серьезныее. Помимо штрафа в 3,2 миллиона евро, Криштиану возместит ущерб налоговым органам. Также он выплатит 1 миллион евро по начисленным процентам и 250 евро за каждый день двухлетнего срока. Ожидается, что общая сумма, которую потеряет Роналду по данному делу, в итоге составит около 19 миллионов евро.

Напомним, что в текущее летнее трансферное окно Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала».