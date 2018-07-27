Руководитель ФСИН Геннадий Корниенко призвал не спешить с реформой ведомства
Решение следует принимать только после всестороннего изучения этого вопроса. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала произошедшее в ярославской колонии «чудовищным преступлением» и заявила о необходимости реформы ФСИН, в частности, Матвиенко предложила отделить функции охраны от перевоспитания и социализации. Последними, по ее мнению, должна заниматься гражданская служба.
Комментарии9
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danko1 27 июля 2018 | 16:10
Смена вывески ничего не даст, когда система, построенная на насилии, полностью преступная.
Тут нужен общественный контроль за содержанием заключенных на зонах.
Но у нас ГД несколько дней назад приняла закон, по которому членам ОНК не только сложно попасть в тюрьмы, но и запрещено вообще разговаривать с заключенными.
vachek 27 июля 2018 | 16:12
Да ФСИН не реформировать надо, а расформировать и в трибунал отправить в полном составе.
gregor 27 июля 2018 | 16:15
Руководитель ФСИН Геннадий Корниенко призвал не спешить с реформой ведомства
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какая реформа ,какая реформа может быть при Путине ?
поменяют фамилию пупкина на пипкина .
пупкин будет переведён руководителем .... ресторанов .
sensei54 27 июля 2018 | 16:25
gregor: А у этой шоблы полный цугцванг.
Ежедневно что-то, где-то да вылезает.
Не реагировать, делая какие-то заявления невозможно,
И выполнить их тоже невозможно.
Вот и возникают анекдотические конфликты...между тараканами в банке.
croaker 27 июля 2018 | 16:18
Для начала надо было бы снять этого Корниенко и его зама или понизить в должности.
jetsam 27 июля 2018 | 16:37
croaker: на его место вас? и вас будут слушать? долго?
сколько времени пройдет до того как вы, совершенно добровольно,
случайно прыгнете с балкона 25 этажа? пара суток? трое?
скольких пыточников вы успеете уволить - двух, трех, четырех?
а вы уверены, что вам фамилии пыточников дадут, а не тех, кто
слил инфу о пытках? уверены?
fikus74 27 июля 2018 | 16:22
канеШна не будем спешить, я еще генку корниенко не мучил бутылкой от шампусика
jetsam 27 июля 2018 | 16:30
наезд вечноспящей Матвиенко был не с бодуна.
просто так она и чихать не будет. значит была команда гавкать.
некий товарищ берия начинает реконфигурацию сил.
совершенно фиолетово какой косметикой они будут красить фасад.
меня интересует - кому гешефт пойдет? кто бенифициар воя?
a_111111 27 июля 2018 | 16:37
как ни странно, он прав!