Руководитель ФСИН Геннадий Корниенко призвал не спешить с реформой ведомства

Решение следует принимать только после всестороннего изучения этого вопроса. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала произошедшее в ярославской колонии «чудовищным преступлением» и заявила о необходимости реформы ФСИН, в частности, Матвиенко предложила отделить функции охраны от перевоспитания и социализации. Последними, по ее мнению, должна заниматься гражданская служба.