ЦИК приступает к рассмотрению вопроса о референдуме по поводу пенсионной реформы

С такой инициативой ранее выступили представители КПРФ.

На заседании избиркому предстоит решить вопрос о возможности регистрации инициативной группы, выступающей за проведение референдума. Для этого нужно определить, соответствуют ли законодательству поданные документы и сформулированный вопрос. Он звучит так: «Согласны ли вы с тем, что в России возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».

Коммунисты уже заявили, что ждут от ЦИК отказа. По словам главы юридической службы КПРФ Вадима Соловьева, у него есть некая предварительная информация о решении комиссии. В беседе с «Интерфаксом» Соловьев добавил, что в случае отказа коммунисты обязательно обжалуют это решение в Верховном суде. Также представитель КПРФ подчеркнул, что в партии считают вопрос абсолютно законным.

В июне правительство предложило постепенно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Это привело к многочисленным акциям протеста по всей стране, которые продолжаются до сих пор.

Повышение пенсионного возраста приведет к тому, что многие граждане просто не доживут до выхода на пенсию, — сказал в эфире «Эха» депутат КПРФ Валерий Рашкин. По его мнению, меры правительства по увеличению продолжительности жизни россиян недостаточны.