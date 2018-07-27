Беспорядки в Иерусалиме на Храмовой горе
Беспорядки в Иерусалиме на Храмовой горе. По данным газеты The Jerusalem Post, после пятничной молитвы палестинцы начали бросать в полицейских камни. Полиция ответила светошумовыми гранатами. По предварительным данным, один сотрудник полиции получил ранение. В районе беспорядков слышны хлопки и виден дым.
Комментарии10
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vasyakirin 27 июля 2018 | 15:46
палестинцы в иерусалиме это как чечены в москве?
gregor 27 июля 2018 | 15:57
vasyakirin:
хуже
pavelmistery 27 июля 2018 | 16:04
vasyakirin: В отличие от чеченцев, палестинцы в своем доме
shplint_05 27 июля 2018 | 15:51
Это для евреев "Храмовая гора", а для мусульман "Мечеть Аль-Акса". Храма давно нет и не будет никогда, а мусульман 2 миллиарда. Наберутся сил и сметут Израиль.
larisa361 27 июля 2018 | 15:59
shplint_05: Пока у них это никак не получается.Для этого кроме сил еще ум нужно иметь,чего у них нет,а в Израиле с этим все в порядке.
onvagsmith 27 июля 2018 | 16:19
shplint_05:А может,ты попробуешь?Приложи шляпу к жопе и перни изо всей дурацкой мочи
avp235 27 июля 2018 | 15:52
Это очень странно. На Храмовой горе вроде и полицейские - арабы. Скорее всего беспорядки возникли после выхода с Храмовой горы?
nowyrusic 27 июля 2018 | 16:02
avp235: На Храмовой горе полицейские мусульмане, но не арабы, а друзы или бедуины.
Они и воевали в 1947 г на стороне Израиля.
Но все уже кончилось.
В пятницу, 27 июля, после пятничной молитвы около мечети Аль-Аксы арабы устроили беспорядки, во время которых бросали камни, петарды и бутылки с зажигательной смесью в сотрудников полиции.
По приказу начальника полиции Иерусалимского округа Йорама Галеви на Храмовую гору для наведения порядка поднялись дополнительные силы полиции и пограничной службы. Были применены средства для разгона толпы.
По меньшей мере, один полицейский был ранен.
Во время разгона участников беспорядков были задержаны несколько подозреваемых.
Как сообщила в 15:30 пресс-служба полиции, несколько участников беспорядков заперлись в мечети.
koshkaedu 27 июля 2018 | 15:53
Построить на Храмовой Горе Третий Иерусалимский Храм - и беспорядки закончатся навсегда. А мечеть Аль Акса? Перенести в султанат имени Эрдогана.
hastings 27 июля 2018 | 15:58
koshkaedu: так не терпится приблизить приход Антихриста?