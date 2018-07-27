Беспорядки в Иерусалиме на Храмовой горе. По данным газеты The Jerusalem Post, после пятничной молитвы палестинцы начали бросать в полицейских камни. Полиция ответила светошумовыми гранатами. По предварительным данным, один сотрудник полиции получил ранение. В районе беспорядков слышны хлопки и виден дым.