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15:33, 27 июля 2018

Великобритания обсуждает с Эквадором ситуацию вокруг Джулиана Ассанжа

Великобритания обсуждает с Эквадором ситуацию вокруг Джулиана Ассанжа, который с 2012-ого года укрывается в эквадорском посольстве в Лондоне. То, что переговоры по Ассанжу идут, подтвердил представитель британского правительства. Президент Эквадора Ленин Морено заявил сегодня, что Ассанж в конечном итоге должен будет покинуть посольство, однако, Эквадор хочет гарантий того, что жизнь основателя Викиликс не будет подвергнута опасности.

Комментарии

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ua_bank 27 июля 2018 | 15:52

Ассанжа ждет электрический стул. Хорошая новость для российских либерастов, это вам не какой нибудь Сенцов.

honduras_na_colyme 27 июля 2018 | 15:59

ua_bank: А тебя, удило, электрический дрын в анусе.
Ты хоть читаешь, что пишешь, клоун в портянках?

//Эквадор хочет гарантий того, что жизнь основателя Викиликс не будет подвергнута опасности.//
Эквадор может не беспокоиться - Ассанджа засадят в британскую кутузку, а не в рашистскую, где ему могут переломать рёбра, разворотить задницу или вообще убить.
Так что любимый город может спать спокойно, бгг.
И да, портянка, вешайся - этот немытый пoц ещё такого расскажет про вашего недофюрера, что мало не покажется.

ua_bank 27 июля 2018 | 16:17

honduras_na_colyme: Рашистская кутузка просто курорт по сравнению с демократической хохляцкой кутузкой. Оттуда просто не выходят. Зато демократическую хохляцкую кутузку поддерживает весь цивилизованный мир.
В демократической английской кутузке в результате голодовки заключенных ирландцев в 1981г. умерло 10 человек. В кровавой российской кутузке, голодающий Сенцов поправился на 2 кг.
А Ассанжа все-таки поджарят в демократических Соединенных Штатах.
Либерастня в восторге. Секреты демократического мира выдавать нельзя.

nowyrusic 27 июля 2018 | 16:08

ua_bank: Идио тик, а где его ждет электрический стул?
В США против него никаких обвинений нет, дела тоже нет.

В посольстве говорят, что он просто грязный и вонючий. Не моется неделями, пахнет от него как из помойки.
Воняет от Ассанжа очень. терпежу уже нет

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж стал предметом обсуждения сотрудников посольства Эквадора. Они пожаловались, что Ассанж, живущий в диппредставительстве с 2012 года, не соблюдает правила гигиены.

«Похоже, что он не умывается должным образом», — сказал источник издания International Business Times.

Как пишет Gazeta.ru со ссылкой на Fox News, неряшливость и «неприятный запах» стали одной из причин, по которым посольство захотело избавиться от Ассанжа. Сообщается, что этот вопрос вызвал неоднократные жалобы со стороны сотрудников посольства. Кроме того, жалобы на привычки Ассанжа поступали и от его друзей и коллег. «Джулиан съедал еду руками и всегда вытирал пальцы об штаны. Я никогда не видел, чтобы брюки были такими жирными», — рассказал один из его ближайших помощников Даниэль Берг.

ua_bank 27 июля 2018 | 16:20

nowyrusic: Каждый либераст должен свято верить, что предатель Ассанж злюч, вонюч и ебуч. За это только электрический стул. Однозначно.

nowyrusic 27 июля 2018 | 16:34

ua_bank: педенька ты такая же вонючая тварь как и твой любимец. ты бы с удовольствием у него отсосал да? Ну жди отсосешь.

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