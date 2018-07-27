Великобритания обсуждает с Эквадором ситуацию вокруг Джулиана Ассанжа, который с 2012-ого года укрывается в эквадорском посольстве в Лондоне. То, что переговоры по Ассанжу идут, подтвердил представитель британского правительства. Президент Эквадора Ленин Морено заявил сегодня, что Ассанж в конечном итоге должен будет покинуть посольство, однако, Эквадор хочет гарантий того, что жизнь основателя Викиликс не будет подвергнута опасности.