Новая площадка для съемок реалити-шоу «Дом 2» будет найдена в течение двух месяцев, — пообещали в мэрии. Сейчас съемки проходят рядом с коттеджным поселком в Новой Москве. Здесь планируется построить автомобильную магистраль, она пройдет прямо по территории съемочной площадки.