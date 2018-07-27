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15:32, 27 июля 2018

Новая площадка для съемок реалити-шоу «Дом 2» будет найдена в течение двух месяцев

Новая площадка для съемок реалити-шоу «Дом 2» будет найдена в течение двух месяцев, — пообещали в мэрии. Сейчас съемки проходят рядом с коттеджным поселком в Новой Москве. Здесь планируется построить автомобильную магистраль, она пройдет прямо по территории съемочной площадки.

Комментарии

4

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agamasat 27 июля 2018 | 15:47

похоже, что кремлю выгодны новые поколения идиотов, подлецов, извращенцев и дебилов...

jetsam 27 июля 2018 | 15:52

может (с надеждой в голосе) прикрыть по форс-мажору?
пипл схавает.

chubazzl 27 июля 2018 | 16:05

Апофеоз либерализма - дурь, пустота, бессмысленность существования, деньги из воздуха.

klukvik 27 июля 2018 | 16:07

ну им закатали бы все в асфальт, а в зомбоящике трансляцию из Дума-2 вести. там та-же хрень

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