Новая площадка для съемок реалити-шоу «Дом 2» будет найдена в течение двух месяцев
Новая площадка для съемок реалити-шоу «Дом 2» будет найдена в течение двух месяцев, — пообещали в мэрии. Сейчас съемки проходят рядом с коттеджным поселком в Новой Москве. Здесь планируется построить автомобильную магистраль, она пройдет прямо по территории съемочной площадки.
Комментарии4
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agamasat 27 июля 2018 | 15:47
похоже, что кремлю выгодны новые поколения идиотов, подлецов, извращенцев и дебилов...
jetsam 27 июля 2018 | 15:52
может (с надеждой в голосе) прикрыть по форс-мажору?
пипл схавает.
chubazzl 27 июля 2018 | 16:05
Апофеоз либерализма - дурь, пустота, бессмысленность существования, деньги из воздуха.
klukvik 27 июля 2018 | 16:07
ну им закатали бы все в асфальт, а в зомбоящике трансляцию из Дума-2 вести. там та-же хрень