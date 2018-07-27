Президент Путин завтра вручит государственные награды и почетные грамоты 23 спортсменам и 6 тренерам сборной России по футболу, — сообщает пресс-служба Кремля. Сборная России впервые в новейшей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира.