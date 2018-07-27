Путин завтра вручит государственные награды и почетные грамоты 23 спортсменам и 6 тренерам сборной России по футболу
Президент Путин завтра вручит государственные награды и почетные грамоты 23 спортсменам и 6 тренерам сборной России по футболу, — сообщает пресс-служба Кремля. Сборная России впервые в новейшей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
zemljanka 27 июля 2018 | 15:41
Поздравления.
ostapbey 27 июля 2018 | 15:49
zemljanka: я за Мутко!! За Мутко беспокоюсь...
Как за слесаря-интеллегента Полесова.
Оставшегося без награды в "мечах и оралах".
Даже..
alger 27 июля 2018 | 15:46
сыграв две игры - одну случайно выиграв, другую неслучайно проиграв
на своем поле
как минимум - герои
koshkaedu 27 июля 2018 | 15:48
Надеюсь, тренеров саудитов и египтян не забыли?
kochar 27 июля 2018 | 15:50
Так даже бронзу не завоевали...
Проиграли с треском Уругваю ,по пенальти проиграли Хорватии,выиграли две встречи с рангом ниже и по пенальти Испанию.
И за что медали?
Молодцы конечно бились до конца,но медали то за что?
Я бы медали дал японцам,но Японии и в голову не придёт их за невыход поздравлять.
lenin3 27 июля 2018 | 15:57
kochar: если уж Вошьдь воров всяких награждает м орденами и медалями,то пусть и ногомячистам перепадет,когда такой случай выпадет.
Вот не помню,в 2008-м награждали,там все же бронза была(президент,правда,был другой)))))
platonnekafrin 27 июля 2018 | 15:57
А по мне, если кому нужны эти цацки, так пусть вешают. И хорошо, что за футбол, и хорошо, что не посмертно.
zolingen 27 июля 2018 | 16:06
Это за выход из группы? Или за вход в нее?
janychar 27 июля 2018 | 16:13
Опять срочно нужны победы и широкие жесты?