Вячеслав Володин: Вопрос о повышении пенсионного возраста в России надо решать в ходе обсуждений, но не на митингах

Вопрос о повышении пенсионного возраста в России надо решать в ходе обсуждений, но не на митингах, — считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что на обсуждение законопроекта о повышении пенсионного возраста отведено 2 месяца. Проект направлен в регионы для отзывов.

В ближайшие дни в Москве пройдет несколько массовых акций против пенсионной реформы. Завтра на проспекте академика Сахарова пройдет митинг, организованный КПРФ. На следующий день там же, на проспекте академика Сахарова, свою акцию проводит Либертарианская партия.