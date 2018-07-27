Z Архив новостей новости
5 20 6 1129
15:33, 27 июля 2018

Вячеслав Володин: Вопрос о повышении пенсионного возраста в России надо решать в ходе обсуждений, но не на митингах

Вопрос о повышении пенсионного возраста в России надо решать в ходе обсуждений, но не на митингах, — считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что на обсуждение законопроекта о повышении пенсионного возраста отведено 2 месяца. Проект направлен в регионы для отзывов.

В ближайшие дни в Москве пройдет несколько массовых акций против пенсионной реформы. Завтра на проспекте академика Сахарова пройдет митинг, организованный КПРФ. На следующий день там же, на проспекте академика Сахарова, свою акцию проводит Либертарианская партия.

Комментарии

20

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

lehich 27 июля 2018 | 15:43

Вопрос о повышении пенсионного возраста вообще не надо решать. Надо решать вопрос о том, как консолидировать здоровым силам общества и пересдать все ворье, которое кормит я из бюджетного корыта. Боюсь, что без революции это уже невозможно

ostapbey 27 июля 2018 | 15:46

lehich: конечно нужно...
В предвыборных программах..
А то за все хорошее против всего плохого и гречку не жалели..мешками
И лапшу на ухи избирателям тоже..

stichirichi 27 июля 2018 | 15:44

..и придут на обсуждение, такие же персонажи который приходили на обсуждения Платона..ну ну)))

semia 27 июля 2018 | 15:44

Держут россиян за дураков

(комментарий скрыт)

danko1 27 июля 2018 | 15:44

Володин, который сравнил Россию с Путиным, выказав презрение ко всем россиянам, лучше бы помолчал, если не может говорить о возвращении награбленных триллионов в Россию и развале экономики правящей бандой, к которой и он относится.

platonnekafrin 27 июля 2018 | 15:50

"Вот только не надо решать, что уже решено" - мог ведь и так сказать, а мог еще послать, а мог и посадить, а мог и ущипнуть за грудь, а мог и не за грудь. Так что, все хорошо.

kochar 27 июля 2018 | 15:52

Так вы и не обсуждали с народом, а под шумок ЧМ протолкнули,но встретили отпор.
А теперь как базарные бабы не признаётесь.

.

(комментарий скрыт)

natayak 27 июля 2018 | 15:53

Правильно. На митингах можно решать только вопросы о 86% или 186% поддержки всех инициатив, которые обсуждаются кем следует.

(комментарий скрыт)

pr22000 27 июля 2018 | 15:55

Золотые слова! Вот, в ходе референдума и обсудили бы.

(комментарий скрыт)

ryshelye 27 июля 2018 | 15:58

Сытый голодного никогда не поймет. Поэтому с вами нам обсуждать нечего.

kp6ic 27 июля 2018 | 15:58

20 лет у власти одни и те же сидят. многие друзья стали долларовыми миллиардерами. личные интересы превалируют над государственными. для сохранения власти и богатств безумные деньги тратятся на пропаганду и военщину и прочие скрепы. мне такая видится картина. на ее фоне повышение налоговой нагрузки и пенсионного возраста - это тупо симптомы. решать и обсуждать надо болезнь, а не их, но на это никто не пойдет. кароч, жопа капитальная, с чем я вас всех и поздравляю.

parodist 27 июля 2018 | 16:00

КАК ЖЕ ОНИ БОЯТСЯ МИТИНГОВ У Р О Д ЫЗАВТРА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЙДУ И ВСЕХ С СОБОЙ ПОЗОВУ.

ostapbey 27 июля 2018 | 16:06

parodist:майдан???
А Китай за Амуром ждет и Майдан..и госпереворот .
И Суркова со Стрелковым переименовывают в Сур -Ко..и Гир-Кин.
Даже..;
И по Урал..даже)))

silver1975 27 июля 2018 | 16:01

А вопрос о составе Госдумы-на выборах,а не путем бесконечных и безнаказанных фальсификаций!Нет выборов,нет и обсуждения,а есть только митинги.

agamasat 27 июля 2018 | 16:01

какие могут быть обсуждения с козлами, даже не представляющими, на каком месте находится россия в мире по уровню развития, чтобы иметь наглость делать аргументом пенсионный возраст граждан развитых стран?

zolingen 27 июля 2018 | 16:04

Были б обсуждения плодотворно-адекватные, решали бы на них, а так только на улицы.

ac_dc 27 июля 2018 | 16:06

Да. Шум от митингов помешает вам озабоченно обсуждать.
И, главно дело, шум то даже срозь закрытые фортки проникнет.

stariyperd 27 июля 2018 | 16:18

Вопрос о повышении пенсионного возраста в России надо решать в ходе обсуждений, но не на митингах, — считает спикер Госдумы Вячеслав Володин
..
где же вы ранее были, господа "госдумыволодины"

vlabumur 27 июля 2018 | 16:18

А на митингах не чего не решают люди высказывают свое отношение к пенсионной системе.
А обсуждать простых граждан никто не приглашал.
Я бы предложил
1.Повысить пенсионный возраст силовикам до 60 лет и мужчинам и женщинам.
2.Сделать обычную пенсию чиновникам и депутатам вплоть до президента.
3.Вести на все природные ресурсы доп сбор и выплачивать его гражданам россии а не футболистам ЗЕНИТОВ. .

zhukovazhan 27 июля 2018 | 16:20

Пенсии, пенсии, заговорили... . Вроде как лето, а что у вас, ни дачи, ни денег, а на природу надо. Ну приехали, как говорится, на перекладных, электрички, автобусы, маршрутки. Расположились на зеленой травке, на бережку под березкой. Только оглянитесь вокруг, не спешите. Вот там за деревом стоит кто-то в серой изношенной одежде, и он не уйдет, пока вы не "кинете" ему что-нибудь с вашего загородного коврика-столика, что-нибудь съестного и выпить. А иначе всё ваше настроение пропадет, такая у него тактика, стоять и ждать, кто что подаст.

Самое обсуждаемое

Блоги

Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…

5 151 6 11709 26.07
Kкрым, сша, рф, политика, документы, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Никаких запретительных намерений у нас нет и в помине Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг…

5 95 6 9627 26.07
Kрф, визы, законодательство, госдума, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

Если ты хочешь что-то изменить, то должен сам что-то сделать для этого Скажу несколько грубовато – не надо писать в лифте. Если вы не хотите, чтобы там пахло. Это во всем, это не какие-то там – выйти на улицу, на демонстрацию и что-то сказать. Нет, это просто – делать свое дело…

5 225 6 23153 26.07
Kобщество, государство, рф, мнения
Блоги

СПЧ: Обвинение Марии Бутиной является очевидным нарушением прав человека Обращение Совета к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права активистки…

5 183 6 20901 21.07
Kобщество, права, сша, рф, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Чеченец, который не хочет учить родной язык, не чеченец Государственная Дума приняла Закон о родном языке. Я поручал нашим депутатам в Госдуме включиться в обсуждение и подготовку проекта…

5 88 6 10688 25.07
Kчечня, языки, мнения
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по skype)

Мы же сейчас живём в цивилизованном мире и должны решить, животные мы или люди. Когда человек попадает за решетку, он не перестает быть человеком…

5 53 6 6514 25.07
#слушать 42:53 8читать ;смотреть $скачать 9.8 МБ
Голосование
Вы гордитесь Марией Бутиной или стыдитесь?
5 42 6 5412 23.07
Блоги

В московский СИЗО помещен обвиняемый по делу о госизмене Это полный тезка сотрудника ЦНИИМаш, где 20 июля сотрудники ФСБ провели обыски по делу, связанному, как сообщается, с утечкой за рубеж информации о российском гиперзвуковом оружии…

5 212 6 27483 22.07
Kобщество, тюрьмы, космос, события
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист, историк, профессор РГГУ

Любая толика правды в исследовании Великой Отечественной войны это только в плюс. И только лишняя гирька на весы нашей национальной гордости…

5 83 6 21613 20.07
#слушать 37:36 8читать ;смотреть $скачать 8.6 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Кусок эфира

Илья Пономарёв: Не верю, что Путин давал указания об убийстве Вороненкова и Немцова Я не верю, что это была команда от первого лица. Я верю, что в России есть энное количество людей, которые таким образом делают карьеру, выслуживаются, получают ордена и звания….

5 64 6 9257 24.07
Kполитика, власть, общество, вороненков, немцов, бабченко, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Гражданская война не закончилась Гражданская война не закончилась Когда я слышу, что оппонента немедленно называют «русофобом», «пятой колонной», «внутренним врагом», «иностранным агентом» и требуют его уничтожить, я понимаю, что Гражданская война в нашей стране не окончена…

5 114 6 16828 21.07
8читать ;смотреть
Kобщество
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Нужен ли закон о пытках Если эту статью сейчас вставить в Кодекс и начать ревностно применять, то у нас половина охранников сядет в камеры рядом с заключенными, и такую массу зэков будет просто некуда поместить и некому будет ее охранять…

5 93 6 16340 24.07
Kтюрьмы, общество, законы, власть, мнения
Блоги

Музыканты бойкотируют фестиваль «Нашествие» из-за Минобороны Выступать на рок-фестивале отказались группы: «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», «Distemper» и «Йорш» и певица Монеточка…

5 41 6 7526 25.07
Kмузыка, общество, минобороны, события
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Палачи и садисты распяли человека и насилуют, бьют его, уничтожают. Тут уже Следственный комитет опять приехал: «О! Нет, все-таки, мы чего-то там нашли». Мерзкая, отвратительная система…

5 84 6 24002 20.07
#слушать 36:57 8читать ;смотреть $скачать 8.5 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи, сетевизор
Русская провокация
Расстрел Николая Романова

Станислав Белковский ведущий: Станислав Белковский политолог

2956500
Нам нужно национальное покаяние, как Германии после Второй мировой войны, за всю жестокость нашей истории, за нашу нелюбовь к себе, за пренебрежение наше к нам самим…

5 142 6 29219 21.07
#слушать 43:19 8читать $скачать 9.9 МБ
Блоги

Артемий Троицкий журналист

Отделение личности от государства Я хорошо понимаю, что не у каждого получится стать самому себе хозяином, жить самостоятельной жизнью, да ещё и получать от этого чувство глубокого удовлетворения. Но стремиться-то к этому надо…

5 181 6 37960 07:48
Kвласть, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Самое длительное в этом веке затмение Луны могут увидеть сегодня россияне Оно начнётся после 9 вечера и продлится до часу ночи…

5 5 6 101253
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Государство превратилось в раковое образование, которое заставляет граждан обслуживать себя. Это гигантский паразит, который внедрился в тело России и высасывает из нее все соки…

5 110 6 117799 21.07
#слушать 47:38 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование

«Повторные» процессы
2956688
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 5560 22.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Президент, который держит граждан за болванов Если бы в нормальной стране президент несколько месяцев отмалчивался по самому обсуждаемому вопросу, а потом выступил бы подобным образом — на том его правление бы и закончилось…

5 261 6 674406 21.07
Kобщество, пенсии, путин, рф, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госудмы…

5 410 6 458504 23.07
8читать ;смотреть
Kпенсионеры, финансы, пенсии, законы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7138990
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3589615

Сегодня в эфире