Вячеслав Володин: Вопрос о повышении пенсионного возраста в России надо решать в ходе обсуждений, но не на митингах
Вопрос о повышении пенсионного возраста в России надо решать в ходе обсуждений, но не на митингах, — считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что на обсуждение законопроекта о повышении пенсионного возраста отведено 2 месяца. Проект направлен в регионы для отзывов.
В ближайшие дни в Москве пройдет несколько массовых акций против пенсионной реформы. Завтра на проспекте академика Сахарова пройдет митинг, организованный КПРФ. На следующий день там же, на проспекте академика Сахарова, свою акцию проводит Либертарианская партия.
Комментарии20
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lehich 27 июля 2018 | 15:43
Вопрос о повышении пенсионного возраста вообще не надо решать. Надо решать вопрос о том, как консолидировать здоровым силам общества и пересдать все ворье, которое кормит я из бюджетного корыта. Боюсь, что без революции это уже невозможно
ostapbey 27 июля 2018 | 15:46
lehich: конечно нужно...
В предвыборных программах..
А то за все хорошее против всего плохого и гречку не жалели..мешками
И лапшу на ухи избирателям тоже..
stichirichi 27 июля 2018 | 15:44
..и придут на обсуждение, такие же персонажи который приходили на обсуждения Платона..ну ну)))
semia 27 июля 2018 | 15:44
Держут россиян за дураков
danko1 27 июля 2018 | 15:44
Володин, который сравнил Россию с Путиным, выказав презрение ко всем россиянам, лучше бы помолчал, если не может говорить о возвращении награбленных триллионов в Россию и развале экономики правящей бандой, к которой и он относится.
platonnekafrin 27 июля 2018 | 15:50
"Вот только не надо решать, что уже решено" - мог ведь и так сказать, а мог еще послать, а мог и посадить, а мог и ущипнуть за грудь, а мог и не за грудь. Так что, все хорошо.
kochar 27 июля 2018 | 15:52
Так вы и не обсуждали с народом, а под шумок ЧМ протолкнули,но встретили отпор.
А теперь как базарные бабы не признаётесь.
.
natayak 27 июля 2018 | 15:53
Правильно. На митингах можно решать только вопросы о 86% или 186% поддержки всех инициатив, которые обсуждаются кем следует.
pr22000 27 июля 2018 | 15:55
Золотые слова! Вот, в ходе референдума и обсудили бы.
ryshelye 27 июля 2018 | 15:58
Сытый голодного никогда не поймет. Поэтому с вами нам обсуждать нечего.
kp6ic 27 июля 2018 | 15:58
20 лет у власти одни и те же сидят. многие друзья стали долларовыми миллиардерами. личные интересы превалируют над государственными. для сохранения власти и богатств безумные деньги тратятся на пропаганду и военщину и прочие скрепы. мне такая видится картина. на ее фоне повышение налоговой нагрузки и пенсионного возраста - это тупо симптомы. решать и обсуждать надо болезнь, а не их, но на это никто не пойдет. кароч, жопа капитальная, с чем я вас всех и поздравляю.
parodist 27 июля 2018 | 16:00
КАК ЖЕ ОНИ БОЯТСЯ МИТИНГОВ У Р О Д ЫЗАВТРА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЙДУ И ВСЕХ С СОБОЙ ПОЗОВУ.
ostapbey 27 июля 2018 | 16:06
parodist:майдан???
А Китай за Амуром ждет и Майдан..и госпереворот .
И Суркова со Стрелковым переименовывают в Сур -Ко..и Гир-Кин.
Даже..;
И по Урал..даже)))
silver1975 27 июля 2018 | 16:01
А вопрос о составе Госдумы-на выборах,а не путем бесконечных и безнаказанных фальсификаций!Нет выборов,нет и обсуждения,а есть только митинги.
agamasat 27 июля 2018 | 16:01
какие могут быть обсуждения с козлами, даже не представляющими, на каком месте находится россия в мире по уровню развития, чтобы иметь наглость делать аргументом пенсионный возраст граждан развитых стран?
zolingen 27 июля 2018 | 16:04
Были б обсуждения плодотворно-адекватные, решали бы на них, а так только на улицы.
ac_dc 27 июля 2018 | 16:06
Да. Шум от митингов помешает вам озабоченно обсуждать.
И, главно дело, шум то даже срозь закрытые фортки проникнет.
stariyperd 27 июля 2018 | 16:18
Вопрос о повышении пенсионного возраста в России надо решать в ходе обсуждений, но не на митингах, — считает спикер Госдумы Вячеслав Володин
..
где же вы ранее были, господа "госдумыволодины"
vlabumur 27 июля 2018 | 16:18
А на митингах не чего не решают люди высказывают свое отношение к пенсионной системе.
А обсуждать простых граждан никто не приглашал.
Я бы предложил
1.Повысить пенсионный возраст силовикам до 60 лет и мужчинам и женщинам.
2.Сделать обычную пенсию чиновникам и депутатам вплоть до президента.
3.Вести на все природные ресурсы доп сбор и выплачивать его гражданам россии а не футболистам ЗЕНИТОВ. .
zhukovazhan 27 июля 2018 | 16:20
Пенсии, пенсии, заговорили... . Вроде как лето, а что у вас, ни дачи, ни денег, а на природу надо. Ну приехали, как говорится, на перекладных, электрички, автобусы, маршрутки. Расположились на зеленой травке, на бережку под березкой. Только оглянитесь вокруг, не спешите. Вот там за деревом стоит кто-то в серой изношенной одежде, и он не уйдет, пока вы не "кинете" ему что-нибудь с вашего загородного коврика-столика, что-нибудь съестного и выпить. А иначе всё ваше настроение пропадет, такая у него тактика, стоять и ждать, кто что подаст.