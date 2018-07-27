Басманный суд заочно арестовал трех сирийцев, которые обвиняют в причастности к гибели пилота Су-25 Романа Филиппова
Басманный суд заочно арестовал трех сирийцев, которые обвиняют в причастности к гибели пилота Су-25 Романа Филиппова. Самолет был сбит в Сирии. Как сообщает «Интерфакс», все обвиняемые объявлены в международный розыск.
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
oldmen56 27 июля 2018 | 15:39
А кого они обвиняют?
danko1 27 июля 2018 | 15:41
oldmen56: Запредельный идиотизм, доказывающий, что в СК не только воры и бандиты, но и полные дебилы, которые наказывают в соответствии с УК за участие в сирийской войне не российских наемников, а тех, кто в своей стране воюет.
vitkan 27 июля 2018 | 15:56
danko1: Просто Сирия не поставляет в РФ помидоры и all inclusive
tvitov66 27 июля 2018 | 16:13
vitkan: Басманный суд #запацаноФФ и душу дьяволу продаст ... особенно за территорией РФ
agamasat 27 июля 2018 | 15:45
я даже как-то и не заметил, как российский суд начал действовать на территории всего мира...) Может кто подскажет - мы реально такие крутые?
jetsam 27 июля 2018 | 15:50
agamasat: при гибели гражданина любой страны - возбуждается дело и т.п. неважно, где он погиб.
просто, допустим, про Зимбабве в новостях не публикуют...
а крут - не суд. ели органы дознания найдут и притащат - вот это крут.
пример - израиль. там, правда. редко тащат. больше "укладывают"...
agamasat 27 июля 2018 | 15:55
jetsam: так дело в том, что гибель была не просто мирного гражданина, а военного, летающего на боевом самолете в другой стране и убивающего граждан другой страны! Есть разница?
jetsam 27 июля 2018 | 16:05
agamasat: никакой. это только на пенсию и компенсацию влияет. но, если он военный - военная прокуратура\военсуд\... - приставка "военная" добавится.
да хоть он наемник и сам виноват. - погиб, дело открыли, виновных установили или нет.
только война (официальная) в исключении - там все\чуть по другому.
lenin3 27 июля 2018 | 15:51
agamasat: ну-у,корейцы северные тоже своего жирдяя считают крутым:он на саму Америку тявкал(как та Моська)! Здесь тот же случай...)))
hunterhead 27 июля 2018 | 16:21
agamasat: "Может кто подскажет - мы реально такие крутые?"
Это только басманный суд крутой, после кокаиновой вечеринки....:-D
ymnikymnik 27 июля 2018 | 15:47
О Боже ! Всевыщенный ,не отнимай всё разум у этих творей .
andrew111 27 июля 2018 | 15:51
Чего бы там ни болтали, российский Су-25СМ был сбит 3 февраля 2018 года в Сирии протурецким подразделением ССА "Джейш ан-Наср" ("Армия победы") посредством ПЗРК "Игла-С", два года назад поставленного из России курдам в отместку туркам за сбитый ими российский Су-24М. Существует самолётная система предупреждения о пуске пассивных ИК-наводимых ракет ПЗРК (с датчиком на нижней поверхности фюзеляжа, этот датчик хорошо виден на фото самолёта при определённых ракурсах). Такая система установлена, например, на модификации Су-25СМ3. На модификациях Су-25СМ, один из которых 3 февраля 2018 года в Сирии сбила турецкая ССА, такого датчика нет.
Анекдот состоит в том, что турецкая ССА изо всех репродукторов рекламирует, как она сбила русский Су-25СМ и убила русского лётчика (и в доказательство предоставляет видео- и фотоматериалы), а из Кремля раздаётся в ответ, что это не вы виноваты, а негодяйская просаудовская террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" (она же "Хайет Тахрир аш-Шам" и она же "Джебхат Фатах аш-Шам"). Кремль заявляет, что "Джебхат ан-Нусра" опубликовала видеоматериалы, а в ответ турецкая "Джейш ан-Наср" ("Армия победы") кричит везде, где можно и нельзя, что "Джебхат ан-Нусра" скопировала у неё часть видеоматериалов и выдаёт за свои, а у неё ("Армии победы") полный набор этих материалов. А Кремль всё за своё - не верим вам, что это вы сделали, а верим "Джебхат ан-Нусре".
tvitov66 27 июля 2018 | 16:18
Анекдот в том, что Су-25СМ был сбит из ПЗРК "Игла-С", летчика расстреляли из АК47, а виноват проклятый Запад
platonnekafrin 27 июля 2018 | 15:53
В ответ один имам назвал Басманный суд шайтаном.
andrew111 27 июля 2018 | 15:54
Налицо сговор между Путиным и Эрдоганом, направленный на то, чтобы инцидент со сбитым турками 3 февраля 2018 года российским штурмовиком Су-25СМ и убитым лётчиком предать забвению. По-видимому, Путин и Эрдоган решили между собой, что для тех живущих на просторах Российской Федерации русских простолюдинских дурачков, которые безоглядно верят фальшивкам Кремля и Минобороны России, оставить в неприкосновенности прежнюю версию случившегося, а именно, что российский Су-25СМ будто бы сбила просаудовская группировка "Джебхат ан-Нусра" (она же "Хайет Тахрир аш-Шам" и она же "Джебхат Фатах аш-Шам"). О том, что в действительности российский Су-25СМ сбила турецкая Сирийская свободная армия (ССА) в лице её подразделения "Джейш ан-Наср" ("Армия победы"), русским дурачкам знать необязательно.
andrew111 27 июля 2018 | 15:59
Правда, в последнее время вину за уничтожение штурмовика Су-25СМ и убийство российского лётчика Романа Филипова кремлёвская пропаганда вообще стала взваливать на каких-то неопределённых "бесхозных" боевиков.
andrew111 27 июля 2018 | 16:06
Кстати, о заголовке к данной новости. Насколько мне известно, фамилию погибшего лётчика правильно писать с одним "п", а не с двумя.
ac_dc 27 июля 2018 | 15:58
Заочно арестовали, потом заочно засудят. и заочно посодют на пожизненное в "чорный лебедь"
Скока народу при деле!!!!
haltttttt 27 июля 2018 | 16:00
На бога войны, Марса, забыли в суд подать, царей ассирийских, блудниц вавилонских и прочая и прочая...
koshkaedu 27 июля 2018 | 16:25
//трёх сирийцев, которые обвиняют//
Сирийцы обвиняют басманный суд? Наконец-то ...
airjeff 27 июля 2018 | 16:32
вертухаи репы чешут: ну и как их пытать, заочно арестованных?