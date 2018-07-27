ЦСКА и «Локомотив» разыграют сегодня Суперкубок России по футболу

Матч двух московских клубов состоится в Нижнем Новгороде.

ЦСКА по части Суперкубок рекордсмен. Он сыграет в финале в 11 раз, из предыдущих попыток шесть были успешными. Правда, в этот раз армейцы попали в финал благодаря стечению обстоятельств. Клуб «Тосно», выигравший Кубок России, вскоре после памятной победы прекратил свое существование из-за финансовых проблем. Его место в финале Суперкубка досталось ЦСКА, как команде, занявшей второе место в чемпионате.

«Локомотив», который этот чемпионат, напомню, выиграл, будет в сегодняшнем матче фаворитом. Железнодорожники строят амбициозные планы на сезон. Сюда стоит добавить и кадровые проблемы соперника «Локомотива». ЦСКА по разным причинам потерял половину прошлогоднего состава. В команде больше нет Понтуса Вернблума, Александра Головина и нерушимого центра обороны братьев Березуцких и Сергея Игнашевича. Замен всем этим игрокам пока нет.

Матч начнется в 21.30. Игру покажет «Первый канал».