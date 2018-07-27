Редакция российского Forbes через Telegram потребовала уволить нового главного редактора

Ранее сотрудники издания вступили в конфликт с владельцем Forbes Александром Федотовым из-за удаления одного из материалов.

Сотрудники Forbes потребовали вернуть на должность исполняющего обязанности главного редактора Николая Мазурина, который был уволен накануне. Кроме того, редакция настаивает, чтобы пришедший ему на смену Андрей Золотов сложил свои полномочия. Также в сообщении в Telegram-канале Forbes говорится, что у сотрудников со вчерашнего дня нет доступа к системе, поэтому сайт издания не обновляется. После публикации этого поста шеф-редактор Forbes Екатерина Еременко написала в Facebook, что владельцы «догадаются закрыть доступ» и к Telegram-каналу. Спустя несколько минут запись была удалена из канала.

Конфликт между сотрудниками и владельцем Forbes, бизнесменом Александром Федотовым, начал развиваться накануне. Редакция подала заявление в прокуратуру после того, как из печатной версии журнала без ведома главного редактора исчезла статья о бизнесе группы «Сумма». Представители издателя объяснили удаление материала возможными судебными исками со стороны «Суммы».

После удаления статьи редакция решила разместить ее на сайте Forbes. Материал под заголовком «Дела семейные» до сих пор доступен в онлайн-версии издания.