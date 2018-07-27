Генерального секретаря ОДКБ обвинили в свержении конституционного строя в Армении
Специальная следственная служба Армении требует ареста Юрия Хачатурова по делу о мартовских беспорядках 2008 года в Ереване.
В Ереванский городской суд рассматривает ходатайство об аресте генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности, генерал-полковника армянской армии Юрия Хачатурова. Предварительное следствие по уголовному делу о событиях, произошедших десять лет назад — 1 и 2 марта — выдвинуло обвинения. Накануне Хачатуров был вызван на допрос в качестве свидетеля. По прибытии в суде статус поменялся. На вопрос журналистов, признает ли он себя виновным, Хачатуров ответил6 «Если честно, то нет».
Аналогичное обвинение ранее было предъявлено экс-президенту Армении Роберту Кочаряну. В соответствии с уголовным законодательством страны обоим обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. В 2008-м оппозиция во главе с Левоном Тер-Петросяном, проигравшим выборы президента проводила акции против неверно подсчитанных голосов. Митинги переросли в столкновения с силовиками, погибли десять человек, почти две с половиной сотни получили ранения. Юрий Хачатуров тогда командовал частями ереванского гарнизона и был заместителем министра обороны кавказского государства.
Генеральный секретарь ОДКБ выполняет в основном административные функции. Высшим органом организации является совет коллективной безопасности, в который входят главы государств членов.
Комментарии5
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ostapbey 27 июля 2018 | 15:08
ОДКБ?
Россия тут конечно никакой роли не играет.
Даже.
ostapbey 27 июля 2018 | 15:12
......."........Задачей ОДКБ является защита территориально-экономического пространства стран-участниц договора совместными усилиями армий и вспомогательных подразделений от любых внешних военно-политических агрессоров, международных террористов, а также от природных катастроф крупного масштаба. ОДКБ как единый военно-политический союз ни разу не участвовал в боевых операциях......."
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даже..
nata_roo 27 июля 2018 | 15:18
Респект Кремлю! Мощно, под корень зачищает свою же старую армянскую гвардию! В этом плане Пушик - такой же полезный инструмент борьбы с несистемной (!) коррупцией, как и Алеша. Системная же коррупция - базис...
noxepy_7_40_ 27 июля 2018 | 15:27
Историю пишут победители. Всегда и везде.
ostapbey 27 июля 2018 | 16:10
noxepy_7_40_: ты уже пенсионеров победил??
Или хоть коррупцию с геморроем даже?