Генерального секретаря ОДКБ обвинили в свержении конституционного строя в Армении

Специальная следственная служба Армении требует ареста Юрия Хачатурова по делу о мартовских беспорядках 2008 года в Ереване.

В Ереванский городской суд рассматривает ходатайство об аресте генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности, генерал-полковника армянской армии Юрия Хачатурова. Предварительное следствие по уголовному делу о событиях, произошедших десять лет назад — 1 и 2 марта — выдвинуло обвинения. Накануне Хачатуров был вызван на допрос в качестве свидетеля. По прибытии в суде статус поменялся. На вопрос журналистов, признает ли он себя виновным, Хачатуров ответил6 «Если честно, то нет».

Аналогичное обвинение ранее было предъявлено экс-президенту Армении Роберту Кочаряну. В соответствии с уголовным законодательством страны обоим обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. В 2008-м оппозиция во главе с Левоном Тер-Петросяном, проигравшим выборы президента проводила акции против неверно подсчитанных голосов. Митинги переросли в столкновения с силовиками, погибли десять человек, почти две с половиной сотни получили ранения. Юрий Хачатуров тогда командовал частями ереванского гарнизона и был заместителем министра обороны кавказского государства.

Генеральный секретарь ОДКБ выполняет в основном административные функции. Высшим органом организации является совет коллективной безопасности, в который входят главы государств членов.