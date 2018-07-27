Суд в Нальчике приговорил обвиняемых по делу о пытках в ингушском центре «Э» к срокам от 3 до 10 лет лишения свободы
Всего по делу проходили семь человек, в том числе, бывший начальник центра «Э» – Тимур Ханхоев, а также сотрудник ФСБ Мустафа Цороев и бывший начальник районного ОВД Магомед Беков. Подсудимые вины своей не признали и просили их оправдать.
Комментарии4
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yalyu 27 июля 2018 | 15:10
Рафик неуиноуат
hz6691 27 июля 2018 | 15:13
Очень гуманный у нас суд - максимум десяточку за убийства, пытки, грабеж в составе ОПГ с использованием служебного положения.
ac_dc 27 июля 2018 | 15:33
А по какой причине ( хотелось бы полюбопытствовать) суд над ингушскими силовиками проходил в Кабарде?
vladimirgornitsky 27 июля 2018 | 15:36
Верю, что они и правда не считают себя виновными. То, что все делают всегда, кажется людям нормой. У Чехова в рассказе "Злоумышленник" Денис Григорьев искренне не понимает, почему к нему привязался следователь:: они же всей деревней всегда гайки откручивали - и ничего. А эти пытают задержаннх - и тоже до сих пор ничего не было. И что вдруг?