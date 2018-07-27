Суд в Нальчике приговорил обвиняемых по делу о пытках в ингушском центре «Э» к срокам от 3 до 10 лет лишения свободы

Всего по делу проходили семь человек, в том числе, бывший начальник центра «Э» – Тимур Ханхоев, а также сотрудник ФСБ Мустафа Цороев и бывший начальник районного ОВД Магомед Беков. Подсудимые вины своей не признали и просили их оправдать.