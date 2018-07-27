Производителей могут обязать предустанавливать по умолчанию российские аналоги приложений и программных продуктов
Как стало известно Коммерсанту, такое предложение содержится в плане по развитию конкуренции на ближайшие два года. Документа подготовила Федеральная антимонопольная служба. Эксперты, опрошенные изданием, считают, что таким образом ФАС хочет поддержать отечественного производителя, при этом они отмечают, что конкуренция между приложения должна, прежде всего, регулироваться рынком. К тому же предустановка платных продуктов, вероятно, увеличит конечную стоимость компьютера или смартфона.
Комментарии13
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kokapu 27 июля 2018 | 14:40
Знаем мы эти "отечественные продукты". От Касперского до "ВКонтакте" сливают данные экстремистам из центра "Э".
danko1 27 июля 2018 | 14:42
kokapu: Конкуренцию и рынок убивают, что неизбежно приведет к росту цен.
А тут еще и программу вставят, прямо в ФСБ сливающую информацию.
archibald_dandy_esquire 27 июля 2018 | 14:51
danko1:
с компьютером-то легко - формтируешь - переустанавливаешь OS и на нё ставшь те программы, которыми пользуешься - а вот телефончики-смартфончики - не знаю, не пользуюсь - баловство это - таскать интернет с собой, всё время подвергаясь заражению вирусами Касперского и ГПУ
grossalexis072018 27 июля 2018 | 14:59
archibald_dandy_esquire: С мобилами еще проще - сбрасываешь до заводских настроек и трындец. И потом нет в природе отечественных смартов, кирпич от Яндекса только на подходе, да и то будет собираться на Тайване ;))
dataan 27 июля 2018 | 15:04
Респект ФАС! давно пора.
avp235 27 июля 2018 | 15:03
archibald_dandy_esquire:
После покупки нового смартфона первое действие - удалить все (почти все) предустановленные программы, второе - установить нужные. Теперь это будет более длительным процессом.
amarnsky 27 июля 2018 | 14:41
Таким образом можно только повесить гири на все места производителям и обеспечить им конкурентное отставание....
platonnekafrin 27 июля 2018 | 14:49
Успехи ВАЗа окрыляют хитрованов из других областей. Отечественный авто, конечно не фольксваген, но местным кошелькам и бюргер позавидует.
plank1957 27 июля 2018 | 14:58
Все российские приложения - шпионы.
bike_nty 27 июля 2018 | 14:58
Гугль за это уже огреб, можем повторить
disdai 27 июля 2018 | 15:00
За всеми видами ПРЕСТУПЛЕНИЙ стоит насильственное навязывание себя другим людям.
forward 27 июля 2018 | 15:02
Служба монопольная или антимонопольная? После разрешения на слияние юбера с яндекс-такси уже ничего не удивляет...
agamasat 27 июля 2018 | 15:04
конкуренция - это когда делаешь лучше, а затраты на производство - меньше, а также, когда поддержка и сервис работают круглосуточно по принципу "клиент всегда прав". Запустить на рынок силовыми методами сырое говно - это откинуть страну на десятилетие назад. Какого хрена пользователь, потребитель должен за это платить своим веременем, неудобством и деньгами?!