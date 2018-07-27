Производителей могут обязать предустанавливать по умолчанию российские аналоги приложений и программных продуктов

Как стало известно Коммерсанту, такое предложение содержится в плане по развитию конкуренции на ближайшие два года. Документа подготовила Федеральная антимонопольная служба. Эксперты, опрошенные изданием, считают, что таким образом ФАС хочет поддержать отечественного производителя, при этом они отмечают, что конкуренция между приложения должна, прежде всего, регулироваться рынком. К тому же предустановка платных продуктов, вероятно, увеличит конечную стоимость компьютера или смартфона.