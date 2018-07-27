Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7 с четвертью процента годовых
Рынок ожидал от ЦБ именно такого решения, — отмечает Интерфакс. Центробанк сохранил прогноз по инфляции в 2018-ом году – на 3,5-4 процента.
Комментарии1
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ostapbey 27 июля 2018 | 14:58
А вот китайский мудрец Лао-цзы говорил своим китайцам, что чем больше множатся законы и приказы, тем больше возрастает число воров и разбойников..
Даже..