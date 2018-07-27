Один человек погиб и один госпитализирован с ранением после драки футбольных болельщиков на Курском вокзале Москвы

Конфликт возник между двумя группами фанатов из Москвы и Санкт-Петербурга, — сообщает Интерфакс. Драка произошла минувшей ночью на одной из платформ вокзала во время стоянки пассажирского поезда Санкт-Петербург – Нижний Новгород. Сегодня вечером в Нижнем Новгороде состоится матч за Суперкубок России между ЦСКА и Локомотивом.