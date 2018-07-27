Один человек погиб и один госпитализирован с ранением после драки футбольных болельщиков на Курском вокзале Москвы
Конфликт возник между двумя группами фанатов из Москвы и Санкт-Петербурга, — сообщает Интерфакс. Драка произошла минувшей ночью на одной из платформ вокзала во время стоянки пассажирского поезда Санкт-Петербург – Нижний Новгород. Сегодня вечером в Нижнем Новгороде состоится матч за Суперкубок России между ЦСКА и Локомотивом.
Комментарии7
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ac_dc 27 июля 2018 | 14:38
ипанутые
olegleon 27 июля 2018 | 14:44
ac_dc: есть более ёмкое и приличное слово - "фанаты".
kindman_a 27 июля 2018 | 14:55
olegleon:
Цвет нации. будущее России.
nns33 27 июля 2018 | 14:45
Дикари! Жизнями платят за свой дебилизм.
jetsam 27 июля 2018 | 15:03
ну вот. без всякого участия ФСИН.
без лугандонии и сирии.
без "дядя вова мы с тобой"
и кто виноват? водка? как всегда водка? или клиент созрел еще до?
xuato 27 июля 2018 | 15:04
Тренировка кандидатов в опрычники.
forward 27 июля 2018 | 15:04
Так в чем отличие между иностранными болельщиками и нашими фанатами?