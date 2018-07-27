В Ингушетии семеро сотрудников правоохранительных органов получили от трех до десяти лет лишения свободы
Их признали виновными по делу о пытках и убийстве заключенного. Один из обвиняемых осужден условно. Всем подсудимым назначено дополнительное наказание в виде запрета занимать должности на государственной службе, при этом суд решил не лишать их государственных наград. Представители обвинения и защитники отказались комментировать приговор. Подсудимые своей вины не признали.
Комментарии1
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olegleon 27 июля 2018 | 14:59
"при этом суд решил не лишать их государственных наград"
т.е. они по колонии будут с наградами ходить?