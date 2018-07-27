В Кремле обсуждают идею раздела ФСИН на два ведомства – гражданское и силовое
Согласно проекту реформы, функция «перевоспитания» и «ресоциализации» перейдет к федеральному агентству при Минюсте, а охрана и спецподрезделение ФСИН – Росгвардии, — утверждает источник РБК. Но есть и другой вариант. Все, что связано с внутренним устройством колонии, передать МВД. Правда, его реализации мешают обязательства России в Совете Европы, согласно которым система наказания должна быть отделена от МВД и передана в Минюст.
Комментарии9
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olegleon 27 июля 2018 | 14:41
перевоспитание? если у человека к 25 годам пять приговоров, то о каком перевоспитании может идти речь?
перевоспитывать можно тех, кто оступился или один-два раза накосячил. а после третьего приговора можно выносить "пожизненное" только с целью защиты нормальных граждан
jetsam 27 июля 2018 | 14:51
olegleon: вы, это, не забывайте про страну.
вышел чел. около его дома что-то случилось - кого дернут? какова вероятность, что
участковый скажет "я проспал" вместо "это бывший зэк петя из 6 квартиры, мамой клянусь"?
и сколько людей так получат второй срок? третий?
а там уж сам бог велел: @а после третьего приговора можно выносить "пожизненное"@
да вас участковые. поди, на руках носят и подарки шлют
- вы за них всю черную работу сделали.....
на лбу не написано сам или пришили. да и пытки никто не отменял.
лично вы сознаетесь за 30 минут в пяти убийствах, 100 кражах и 2000 угонах.
вас только в участок надо доволочь к нужному следаку....
buzukin1912 27 июля 2018 | 14:42
Шо - МинЮст оргапнизует в своем составе подразделение строительства Северно-Полярной железной дороги от Архангельска до Чукотки с туннелем до Аляски? Прелестно! Все, мля, перевоспитаются! Подходи, оранжевая сволочь, жулики вас заботливо примут в свои банды! Ну а юристы шустро освоят демократизаторы да нагайки с шокерами :)
Аляска ждет перековавшихся свободный и честных людей! В страну победившей демократии - с чистой совестью!
ac_dc 27 июля 2018 | 15:03
buzukin1912:
НЕдолго ждать пришлось.
Вот еще один "образец" идиотического остроумия
danko1 27 июля 2018 | 14:51
Как и следовало ожидать, что всё закончится сменой вывесок.
В Росгвардии такие же садисты, да и из ФСИН туда перейдут.
И ведомство, где не только избивают и убивают, используют рабский труд заключенных, сказочно обогащаясь на этом, где начальник ФСИН только на 1-ой сделке 3 млрд. украл, никакая смена вывесок не поможет.
Как говорится, всю систему менять надо. И начинать надо с высшей власти, которая знала об этом беспределе и способствовала ему.
jetsam 27 июля 2018 | 15:00
danko1: @В Росгвардии такие же садисты@
а где не садисты? места назовите. :)
@всю систему менять надо@
замечательно - озвучьте места из которых придет нова смена несадистов в новую систему.
комсомольский набор? кого:? откуда? какая партийность, нация. социалка, пол?
кто эти будущие несадисты и как их различить?
чисто спортивный интерес. ставку сделал.
tks 27 июля 2018 | 14:58
"Консерваторию" саму менять надо, а не "оркестр".
neyexo 27 июля 2018 | 14:59
догадываюсь, что за пытки будет отвечать силовой фсин
neyexo 27 июля 2018 | 15:03
Гулаг - Гуин - Фсин -
можно Фуин, или Фулаг или Гсин