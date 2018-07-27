В Кремле обсуждают идею раздела ФСИН на два ведомства – гражданское и силовое

Согласно проекту реформы, функция «перевоспитания» и «ресоциализации» перейдет к федеральному агентству при Минюсте, а охрана и спецподрезделение ФСИН – Росгвардии, — утверждает источник РБК. Но есть и другой вариант. Все, что связано с внутренним устройством колонии, передать МВД. Правда, его реализации мешают обязательства России в Совете Европы, согласно которым система наказания должна быть отделена от МВД и передана в Минюст.